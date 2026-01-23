Haberler

BM İnsan Hakları Konseyi, İran Gündemiyle Olağanüstü Toplanıyor

Güncelleme:
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi, İran'daki kötüleşen insan hakları durumunu görüşmek üzere Cenevre'de olağanüstü bir oturum düzenleyecek. Toplantı, 21 üye devletin desteği ile gerçekleştirilecek.

(ANKARA) – Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi, İran'da "kötüleşen insan hakları durumunu" ele almak üzere Cenevre'de özel bir oturum gerçekleştirecek.

BM İnsan Hakları Konseyi, İran'da kötüleşen insan haklarına dair durumu görüşmek üzere olağanüstü şekilde toplanıyor. Konseyden yapılan yazılı açıklamaya göre, olağanüstü toplantı talebi İzlanda, Almanya, Kuzey Makedonya, Moldova ve İngiltere tarafından hafta içinde resmen sunuldu.

Cenevre'deki Palais des Nations'da TSİ 16: 00'da başlayacak olan oturum, Konseyin 2006 yılında kurulmasından bu yana düzenleyeceği 39. özel oturum olacak.

BM kuralları gereği özel bir oturumun toplanabilmesi için 47 üyeli Konseyin en az üçte birinin, yani 16 üyenin desteği gerekiyor. İran konusundaki talep, şu ana kadar aralarında Fransa, İtalya, Japonya, Güney Kore, İspanya ve İsviçre'nin de bulunduğu 21 üye devlet tarafından desteklendi.

Konseyde oy hakkı bulunmayan ancak gözlemci statüsünde olan 30 ülke de girişime destek verdiklerini bildirdi. Bu ülkeler arasında Kanada, Avusturya, Belçika, Polonya ve Ukrayna yer alıyor.

Konsey, daha önce 24 Kasım 2022 tarihinde de İran'daki insan hakları durumunu, özellikle kadınlar ve çocuklara yönelik hak ihlalleri bağlamında ele almak üzere özel bir oturum düzenlemişti.

