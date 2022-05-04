BM ile Ukrayna arasında cinsel şiddete maruz kalanlara yardım anlaşması imzalandı

Birleşmiş Milletler'in Çatışmalarda Cinsel şiddet Özel Temsilciliği ile Ukrayna hükümeti arasında 'savaşta cinsel şiddete maruz kalanlara yardımcı olmak' için çerçeve anlaşma imzalandı. BM Genel Sekreteri'nin Özel Temsilcisi Pramila Patten dün basına yaptığı açıklamada "Size sözüm, uluslararası hukukun boş bir vaat olmayacağıdır. Bugünün belgeleri yarının kovuşturması olacak" dedi.

Birleşmiş Milletler Çatışmalarda Cinsel Şiddet Özel Temsilciliği (OSRSG-SVC) ile Ukrayna Avrupa ve Avrupa-Atlantik Entegrasyonundan Sorumlu Başbakan Yardımcısı Olha Stefanishyna arasında imzalanan anlaşma, adalet ve hesap verebilirlik alanlarında müdahalelerin tasarlanmasını ve sunulmasını destekleyecek.

Demirören Haber Ajansı / Dünya