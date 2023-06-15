BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı Başkanı: Tüm Seslere Kulak Vermeliyiz

BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı (COP28) Başkanı Sultan Al Jaber, iklim değişikliğiyle mücadele konusunda Küresel Güney'de yaşayan topluluklar başta olmak üzere 'tüm seslere' kulak verilmesi gerektiğini söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı (COP28) Başkanı Sultan Al Jaber, iklim değişikliğiyle mücadele konusunda Küresel Güney'de yaşayan topluluklar başta olmak üzere "tüm seslere" kulak verilmesi gerektiğini söyledi.

Bonn İklim Değişikliği Konferansı, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin (UNFCCC) alt komitelerinden olan Uygulama Alt Komitesi (SBI) ile Bilimsel ve Teknolojik Danışma Alt Komitesi (SBSTA) yürütücülüğünde, 5-15 Haziran'da Almanya'nın Bonn kentindeki Dünya Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Görüşmeler, yılın en önemli iklim organizasyonu olarak kabul edilen ve 30 Kasım-12 Aralık tarihleri arasında Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde düzenlenecek COP28 öncesi, dünyanın iklim krizi karşısında nerede durduğu konusunda kapsamlı bir değerlendirme yapılması fırsatını sundu.

Bilim insanları ile karar verici mekanizmalarda bulunan hükümet yetkililerinin bir araya geldiği zirve kapsamında, geçen yılki COP27'de verilen sözler ve ortaya konulan hedefler gözden geçirildi. Ayrıca Kyoto Protokolü ve Paris Anlaşması çerçevesindeki hedeflerin ne derece uygulanabildiği bir kez daha mercek altına alındı.

COP28 Başkanı Sultan Al Jaber, konferansta yaptığı konuşmada, iklim değişikliğiyle mücadele konusunda Küresel Güney'de yaşayan topluluklar başta olmak üzere "tüm seslere" kulak verilmesi gerektiğini söyledi.

"En savunmasız toplulukların ihtiyaçlarına odaklanmamız gerekiyor" diyen Al Jaber, bu toplulukların iklim değişikliği dolayısıyla oluşan hasarları ve finansal ihtiyaçları için dönüşümsel ilerleme kaydedilmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Aynı zamanda Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve Abu Dabi Ulusal Petrol Şirketi'nin Üst Yöneticisi (CEO) de olan Sultan Al Jaber, iklim finansmanın kritik öneme sahip olduğunu belirterek, "İklim değişikliğinden herkes etkileniyor ama değişikliğe en az neden olan kırılgan topluluklar en çok etkilenen grubu oluşturuyor." değerlendirmesinde bulundu.

İklim değişikliğiyle mücadeleye toplumun tüm kesimlerini dahil etmek için çalışacaklarını vurgulayan Al Jaber, "Gençler ve yerli halklar da dahil olmak üzere yeterince temsil edilmeyenlerin aktif katılımını sağlayarak iklim değişikliği tartışmalarına dahil etmeye çalışacağız." diye konuştu.

COP28, 30 Kasım-12 Aralık tarihleri arasında Dubai'de gerçekleştirilecek.

COP28'de iklim krizi ve küresel ısınma karşısında neler yapılabileceği konusunda kapsamlı değerlendirmeler yapılması bekleniyor.