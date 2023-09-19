BM, İdlib'e 2,5 Ay Sonra Yardım Ulaştırdı
Birleşmiş Milletler (BM), Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib iline yaklaşık 2,5 ay sonra 17 tır insani yardım ulaştırdı. Yardımlar arasında kırtasiye, gıda, barınma, sağlık ve hijyen malzemeleri bulunuyor.
Birleşmiş Milletler (BM), Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib iline yaklaşık 2,5 ay sonra 17 tır insani yardım ulaştırdı.
BM'nin yardımlarını taşıyan 17 tır, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.
Yardımlar arasında kırtasiye, gıda, barınma, sağlık ve hijyen malzemeleri bulunuyor.
Araçlardaki insani yardım malzemeleri, İdlib kent merkezi ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.
BM'nin sınır ötesi yardım mekanizmasının görev süresinin 10 Temmuz'da dolmasının ardından Suriye'nin kuzeybatısına yardım gönderilmemişti.