BM heyeti Tel Abyad'a yardım malzemeleriyle geldi

Birleşmiş Milletler heyeti, Tel Abyad'a yardım malzemeleriyle birlikte durum tespiti ve ihtiyaç değerlendirmesi amaçlı bir ziyaret gerçekleştirdi. Heyet, Tel Abyad Yerel Konseyi, Tel Abyad Hastanesi ve yerinden edilen ailelerin kaldığı Ayn Arus Okulu'na ziyarette bulundu ve yardım malzemelerini teslim etti.

TEL Birleşmiş Milletler (BM) heyeti, 24 Mayıs'ta Tel Abyad'a ilk kez durum tespiti ve ihtiyaç değerlendirmesi amaçlı bir ziyaret gerçekleştirdi.

Dünya Sağlık Teşkilatı (WHO), Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), Dünya Gıda Programı (WFP), Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ve BM İnsani İşler Eşgüdüm Ofisi (OCHA) temsilcilerinin yer aldığı BM konvoyu, Tel Abyad'a geldi.

BM heyeti, burada Tel Abyad Yerel Konseyi, Tel Abyad Hastanesi ve yerinden edilen ailelerin kaldığı Ayn Arus Okulu'na ziyarette bulundu.

Heyet, ziyarette yardım malzemelerini de teslim etti.

Heyeti, Tel Abyad Yerel Meclisinin yerleşkesinde Tel Abyad Yerel Meclis Başkanı Salih Hac Abdullah ile Suriye Geçici Hükümeti Sağlık Bakanı Maram El-Şeyh karşıladı.

Yerel Meclis Başkanı Salih Hac Abdullah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bunun Tel Abyad'a kadar gelen ilk BM yardım konvoyu olduğunu, heyete Tel Abyad bölgesinin ihtiyaçları hakkında bilgi verdiğini belirtti.

BM heyetinin ilaç ve sağlık malzemesi getirdiğini ifade eden Abdullah, "Bölgede istikrar ve güven ortamı sağlansa da Suriye'de hala savaş koşullarının hakim olduğunu, dolayısıyla her türlü uluslararası yardıma ihtiyaç duyduklarını" kaydetti.