BM Heyeti İdlib'deki Kampları Ziyaret Etti

Birleşmiş Milletlerden (BM) bir heyet, Suriye'ye sınır ötesi yardıma ilişkin Güvenlik Konseyi kararının süresi dolmadan önce, İdlib'deki kampları ziyaret etti. BM'nin sınır ötesi yardım göndermesine izin veren 2672 sayılı Güvenlik Konseyi kararı, 10 Temmuz'da sona erecek.

Birleşmiş Milletlerden (BM) bir heyet, Suriye'ye sınır ötesi yardıma ilişkin Güvenlik Konseyi kararının süresi dolmadan önce, İdlib'deki kampları ziyaret etti.

BM'nin sınır ötesi yardım göndermesine izin veren 2672 sayılı Güvenlik Konseyi kararı, 10 Temmuz'da sona erecek.

BM İnsani Yardım Koordinatör Yardımcısı David Carden, İdlib'de basına yaptığı açıklamada, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra Suriye'nin kuzeybatısındaki bölgelerin yardım ihtiyacının boyutuna dikkati çekmek istediğini söyledi.

Suriye'nin kuzeybatısında 4,1 milyon kişinin insani yardıma ihtiyacı olduğunu ifade eden Carden, "Deprem sonrası yardıma muhtaç sivillere 3 bin 300 tırlık yardımı sınır kapılarından Suriye'nin kuzeybatısına gönderdik." dedi.

Carden, depremden sonra BM saha ekibiyle projeleri yerinde gözlemlemek ve yerel insani yardım kuruluşlarıyla iletişim kurmak için Suriye'nin kuzeybatı bölgelerine saha ziyareti gerçekleştirdiğini belirtti.

Sınır ötesi yardım yapılmasına izin veren Güvenlik Konseyi kararının 10 Temmuz'da sona erecek olmasından dolayı bugün İdlib'i ziyaret ettiklerini anlatan Carden, "BM Genel Sekreteri'nin, kararı 12 ay daha yenilememiz gerektiğine dair mesajı netti. 12 aylık karara ihtiyaç duyulmasının önemli nedenleri ise sürdürülebilir projelerin, erken iyileştirme projelerinin ve çeşitli projelerin doğru planlanması ve uygulanması 6 aydan fazla zaman alıyor. "ifadelerine yer verdi.

Suriye'nin kuzeybatısındaki yoksulların ihtiyaçlarını karşılayacak BM kararının büyüklüğünün ve kapasitesinin alternatifinin olmadığını dile getiren Carden, "800 binden fazla sivili, çadırdan konteynere geçirmeyi planlıyoruz. Kadınlar, konteynerin daha korunaklı ve mahremiyet unsurunun yüksek olduğunu söylüyor." diye konuştu.

"Sağlıkla ilgili ihtiyaç tespiti yaptık"

İdlib'in kuzeyindeki Kefercelis bölgesinde gezici sağlık kliniğini de ziyaret eden Carden, "Deprem 70 sağlık tesisini tamamen veya kısmen tahrip etti. Sağlıkla ilgili ihtiyaç tespiti yaptık. Hasar gören sağlık tesislerinin eski haline getirilmesi zaman alacaktır. Sağlık merkezlerini eski haline geri getirmek için bir yıla ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Carden, "Mobil kliniklerde yetersiz beslenme hastalığı olan çocuklar tedavi ediliyor. Hamile kadınların yüzde 50'si kan hastalığından muzdarip. Gerekli ilaçlar Türkiye'den temin ediliyor." dedi.