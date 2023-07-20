BM, Hayatını Kaybeden Görevlileri Anma Töreni Düzenledi

Birleşmiş Milletler'in (BM) New York'taki merkez binasında, 1 Ocak-31 Aralık 2022 tarihleri arasında, hayatını kaybeden BM görevlileri için anma töreni düzenlendi. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, 'Hayatını kaybedenlere gösterebileceğimiz en büyük saygı, onların barışı inşa etme ve sürdürme yönündeki çalışmalarını devam ettirmeye kendimizi yeniden adamaktır' dedi.

Birleşmiş Milletler'in (BM) New York'taki merkez binasında, 1 Ocak-31 Aralık 2022 tarihleri arasında, hayatını kaybeden BM görevlileri için anma töreni düzenlendi. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Hayatını kaybedenlere gösterebileceğimiz en büyük saygı, onların barışı inşa etme ve sürdürme yönündeki çalışmalarını devam ettirmeye kendimizi yeniden adamaktır" dedi.

BM'den yapılan açıklamada, "Genel Sekreter, New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde 1 Ocak - 31 Aralık 2022 tarihleri arasında görev başında hayatını kaybeden meslektaşlarımızın (sivil, askeri ve polis) anısına saygı duruşunda bulunmak ve onları onurlandırmak üzere yıllık anma törenine ev sahipliği yapıyor" denildi.

"Şiddet dolu bir dünyada barış amacına hizmet etmek tehlikeli bir iştir. Birleşmiş Milletler'in kuruluşundan bu yana, 4 bin 300'den fazla cesur kadın ve erkek BM'ye hizmet ederken hayatını kaybetti. Yeni milenyumda BM'nin kendisi de bir hedef haline geldi. 2003'te Bağdat'ta, 2007'de Cezayir'de ve 2009'da Kabil'de binaları saldırıya uğradı. 2000'li yılların başından bu yana barış gücü ölümleri sürekli olarak yılda 100'ü aşmıştır. Doğal felaketler de BM'ye hizmet edenlerin hayatına mal olmaktadır. Haiti'de 2010 yılında meydana gelen deprem 102 kişinin ölümüne yol açarak BM tarihindeki en büyük tek kayıp olmuştur. Burada düşenleri anıyoruz."