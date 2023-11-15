BM: Hastaneler savaş sahası olmamalı

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail ordusunun Gazze'deki Şifa Hastanesi'ni basmasıyla ilgili açıklama yaptı. BM Sözcüsü, hastanelerin savaş sahası olmaması gerektiğini vurgulayarak taraflara uluslararası insancıl hukuka uyma çağrısında bulundu.

NEW Birleşmiş Milletler (BM), İsrail ordusunun Gazze'deki Şifa Hastanesi'ni basmasıyla ilgili "Hastaneler savaş sahası olmamalı. Taraflar hastanede çatışmamalı. Bu dünyanın hiçbir yerinde olmamalı. Nokta." açıklamasında bulundu.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında, Gazze'deki gelişmeler hakkında konuştu.

Gazze'de siviller ve sivil altyapıların hedef alınmaya devam edildiğini belirten Dujarric, "Daha önce de birçok kez söylediğimiz gibi, siviller ve sivil altyapılar korunmalıdır." dedi.

Dujarric, Filistinlilerin zorla yerinden edilmelerine de başından beri karşı olduklarının altını çizdi.

Gazze'de önceliğin ateşkes olduğunu yineleyen Dujarric, talep edilen süre hakkında konuşmazken, insani yardımları tamamlamak için yeterli süre verilmesi gerektiğini vurguladı.

"Gördüklerimiz karşısında çok endişeliyiz"

Şifa Hastanesi'nden gelen görüntüleri gördüklerini aktaran Dujarric, bunların çok rahatsız edici olduğunu belirterek, taraflara uluslararası insancıl hukuka uyma çağrısını yineledi.

Dujarric, BM'nin hastanede personeli olmadığını o yüzden gelen rapor ve haberlere baktıklarını belirterek, "Gördüklerimiz karşısında çok endişeliyiz." diye konuştu.

Hastanelerin uluslararası insancıl hukuk uyarınca korunduğunu belirten Dujarric, "Hastaneler savaş sahası olmamalı. Taraflar hastanede çatışmamalı. Bu dünyanın hiçbir yerinde olmamalı. Nokta." ifadelerini kullandı.

"Çok daha fazla yakıta ihtiyaç var"

Dujarric, BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinden (OCHA) edindikleri bilgiye göre, Mısır'dan 91 yardım tırının dün giriş yaptığını ancak yakıt olmadığı için dağıtımın mümkün olmadığını söyledi.

Sadece Mısır'dan gelen yardımları almakta kullanmak için 25 bin litre yakıtın Gazze Şeridi'ne ulaştığını da anımsatan Dujarric, "Daha fazla yakıta ihtiyaç var. Kullanıma ilişkin getirilen kısıtlamalar da durumu zorlaştırıyor. Elektrik santralleri, sağlık tesisleri, temiz su, fırınların çalışması, yardım tırlarının dağıtımı için çok daha fazla yakıta ihtiyaç var. Yakıt bizim cankurtaran halatımız." değerlendirmesinde bulundu.

UNICEF İcra Direktörü kaza geçirdi

Diğer taraftan Dujarric, BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) İcra Direktörü Catherine Russell'ın dün Gazze'ye giderken Mısır'da trafik kazası geçirdiğini duyurdu.

Russell'ın yaralandığını ancak Gazze ziyaretine devam ettiğini aktaran Dujarric, İcra Direktörü'nün bugün tekrar doktor kontrolünden geçtiğini ve bölgeye ziyaretini sonlandırması gerektiğini ifade etti.

Dujarric, bu nedenle Russell'ın İsrail'e de gidemeyeceğini belirterek, tedavi olduktan sonra bölgeye döneceğini söyledi.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığı duyuruldu.

Gazze Şeridi içerisindeki çatışmalarda da 48 İsrail askeri öldürüldü.

İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde 4 bin 650'si çocuk ve 3 bin 145'i kadın olmak üzere 11 bin 320 kişi öldürüldü.

Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 197 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 74 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.