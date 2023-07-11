BM, Haiti'deki Sağlık Hizmetlerine Yönelik Şiddeti Kınadı

BM insani yardım görevlileri, Haiti'de sağlık hizmetlerine yönelik şiddeti ve bir hastanın çeteler tarafından kaçırılmasını kınadı. Haiti'deki insani yardım topluluğu, saldırılara karışan tüm tarafları şiddeti durdurmaya çağırdı.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 11 Temmuz (Xinhua) -- BM insani yardım görevlileri Pazartesi günü Haiti'de sağlık hizmetlerine yönelik şiddeti ve son olarak ameliyat edilmekte olan, silahla yaralanmış bir hastanın çeteler tarafından kaçırılmasını şiddetle kınadı.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Haiti'deki BM insani yardım koordinatörü Ulrika Richardson'un, başkent Port-au- Prince ve ülkenin geri kalanında sağlık personeli ve tesislerine yönelik artan şiddetin kınanmasına öncülük ettiğini açıkladı.

OCHA, bu saldırıların bir başka üzücü örneğini vererek, geçen hafta bir grup silahlı adamın başkentteki Tabarre komününde bulunan bir Medecins Sans Frontieres (Sınır Tanımayan Doktorlar) hastanesine zorla girerek, ateşli silah yaralanması nedeniyle ameliyata alınan bir hastayı şiddet kullanarak hastaneden çıkardığını duyurdu.

Ofis, Haiti'deki insani yardım topluluğunun, sağlık hizmetlerine yönelik saldırılara karışan tüm tarafları halka ve insani yardım altyapısına yönelik her türlü şiddeti derhal durdurmaya çağırırken, aynı zamanda sağlık tesislerinin ve personelinin tarafsızlığına saygı gösterilmesi çağrısında bulunduğunu belirtti.

OCHA, "Bu profesyoneller, özellikle kolera salgınına karşı devam eden savaş sırasında Haiti halkının sağlık hizmetlerine ve diğer temel hizmetlere erişimini sağlamak için hem yerel hem de uluslararası kuruluşlar tarafından sürdürülen çabaların hayati bir bileşenini temsil ediyor" dedi.

Port-au-Prince'in ve ülkenin diğer bölgelerinin büyük bir kısmı çeteler tarafından ele geçirilmiş durumda. Bu çetelerin çoğu birbiriyle rekabet ederek birçok bölgeyi kanunsuzluğa sürüklüyor ve hatta bazı kanunsuz kişilerin eyleme geçmesini teşvik ediyor.