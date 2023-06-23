BM Güvenlik Konseyi üyeleri Karadeniz Tahıl Anlaşması'nın uzatılması çağrısında bulundu

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi üyeleri, Karadeniz Tahıl Anlaşması'nın önemine dikkati çekerek, uzatılması çağrısında bulundu.

BM Güvenlik Konseyi'nde Ukrayna'daki son gelişmeler ele alındı.

BM Siyasi ve Barış İnşası İşlerinden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo, son bilgilere göre Ukrayna'da savaşın başlangıcından bu yana 9 bin 83 sivilin hayatını kaybettiğini, bunlardan 530'unun çocuk olduğunu bildirdi.

Bu süreçte 15 bin 779 sivilin ise yaralandığını kaydeden DiCarlo, "Tüm uluslararası insancıl hukuk ve insan haklarını ihlal edenler sorumlu tutulmalı." diye konuştu.

DiCarlo, Karadeniz Tahıl Anlaşması'nın geçen yıldan bu yana küresel gıda fiyatlarının düşürülmesine katkı sağladığını belirterek, ihracatların yarısından fazlasının gelişmekte olan ülkelere yapıldığını söyledi.

BM'nin anlaşmaya ve Rusya ile imzalanan mutabakat zaptına olan bağlılığının tam olduğunu ifade eden DiCarlo, "Taraflara bu anlaşmanın devam etmesi için tüm engelleri kaldırmaları çağrısında bulunuyoruz." diye konuştu.

"Çok kritik bir anlaşma"

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield ise Rusya'nın Kahovka Barajı'nın yıkılmasının ardından sel bölgesindeki insanlara yardım ulaştırılmasını engellediğini, bunun kabul edilemez olduğunu vurguladı.

BM'nin yardım ulaştırması için Rusya'nın işgal ettiği alanlara erişim sağlaması gerektiğinin altını çizen Thomas-Greenfield, insani yardım çalışanlarının güvenli bir şekilde görevlerini yerine getirebilmesi gerektiğini ifade etti.

Thomas-Greenfield, özellikle Afrika ve Orta Doğu ülkelerine fayda sağlayan ve "dünyayı doyuran" tahıl ihracatını Rusya'nın uzun bir süre engellediğini belirterek, "Bu nedenle Karadeniz Tahıl Anlaşması çok kritik bir anlaşma ve herkesin iyiliği için gelecek ay süresi uzatılmalı." diye konuştu.

Rusya'nın anlaşmadan çekilme tehdidini kullandığını kaydeden Thomas-Greenfield, "Rusya'nın anlaşmada kalması için çağrıda bulunmalıyız." dedi.

"Dengeli, etkili ve kapsamlı bir şekilde uygulanmalı"

Çin'in BM Daimi Temsilcisi Yardımcısı Geng Shuang ise çatışmaya taraf olanlara itidal, uluslararası topluma da gerginliği artıracak adımlardan kaçınma çağrısında bulundu.

İnsanların acı çekmesinin engellenmesi gerektiğini ifade eden Shuang, Ukrayna krizinin dünya ekonomisine etkisiyle ilgili derin endişelerinin bulunduğunu bildirdi.

Shuang, "Karadeniz Tahıl Girişimi, dengeli, etkili ve kapsamlı bir şekilde uygulanmalı. Aynı şekilde Rusya ve BM arasındaki mutabakat zaptı da ciddiyetle uygulanmalı." dedi.

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia ise Rusya'nın tahıl ve gübreye ihtiyaç duyan gelişmekte olan ülkelere yardım sağlamaya devam edeceğini belirtti.

Nebenzia, "Ancak, 'ihtiyacı olanlara yardım ediyoruz' sloganı altında Ukrayna'dan Batılı devletlerle tahıl tedarikini devam ettirmeyi kabul etmiyoruz. İddia edilenin aksine, fakir ülkeler tahıl ihracatının sadece yüzde 3'ünü gerçekleştirdi." açıklamasında bulundu.