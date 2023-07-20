BM Güvenlik Konseyi, Rusya'nın Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nı görüşmek için acil oturum düzenleyecek

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Rusya'nın Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nı sonlandırma kararını ele almak üzere yarın acil bir oturum düzenleyeceğini duyurdu. Konsey, Rusya'nın bu kararının insani durum üzerindeki etkilerini değerlendirecek.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Rusya'nın Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nı sonlandırma kararını görüşmek için yarın acil oturum düzenleyeceğini bildirdi.

BMGK Başkanlığını yürüten İngiltere Daimi Temsilciliği, toplantıyı sosyal medya hesabından paylaştığı bir mesajla duyurdu.

Mesajda, Ukrayna konulu oturumun yarın sabah düzenleneceği aktarıldı.

Konseyin Rusya'nın Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nı sonlandırmasının ardından toplanma kararı aldığı kaydedilen mesajda, Rusya kararının insani durum üzerindeki etkilerinin ele alınacağı ifade edildi.

Tahıl koridoru anlaşması

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının küresel gıda fiyatları üzerindeki etkisini azaltmak için BM, Rusya, Türkiye ve Ukrayna, 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da düzenlenen törenle Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nı imzalamıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, süresi dolan Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'na ilişkin yaptığı açıklamada, "Tahıl koridoru anlaşması fiilen son buldu, durduruldu. Rusya, ilgili şartlar uygulanır uygulanmaz derhal tahıl anlaşmasına geri dönecek. Anlaşmanın Rusya ile ilgili kısmı yerine getirilmedi." ifadelerini kullanmıştı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, kararı "derin üzüntüyle" karşıladığını belirterek, Rusya'nın bugün aldığı karar, muhtaç olan tüm kişilere bir darbe vuracaktır." açıklamasında bulunmuştu.