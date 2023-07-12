BM Güvenlik Konseyi Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki saldırıyı kınadı

BM Güvenlik Konseyi, Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki BM barış gücü misyonuna düzenlenen saldırıyı kınadı. Konsey üyeleri, saldırının faillerinin adalete teslim edilmesi ve soruşturmanın hızlı bir şekilde yapılması çağrısında bulundu.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 12 Temmuz (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, Pazartesi günü Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki BM barış gücü misyonuna düzenlenen ve Ruandalı bir barış gücü askerinin ölümüyle sonuçlanan saldırıyı "en güçlü ifadelerle" kınadı.

Güvenlik Konseyi üyeleri Salı günü yaptıkları basın açıklamasında öldürülen barış gücü askerinin ailesi, Ruanda ve BM'ye başsağlığı ve taziyelerini iletti.

Konsey üyeleri, Orta Afrika Cumhuriyeti hükümetine, MINUSCA olarak bilinen ülkedeki BM barış gücü misyonunun desteğiyle saldırıyı hızlı şekilde soruşturması, failleri adalete teslim etmesi ve asker katkısı yapan ilgili ülkeyi gelişmelerden haberdar etmesi çağrısında bulundu.

Konsey üyeleri, barış gücü askerlerini hedef alan saldırıların uluslararası hukuk kapsamında savaş suçu teşkil edebileceğinin altını çizdi.

Konsey üyeleri, MINUSCA'nın, görevini yerine getirmek ve BM barış gücü askerlerinin emniyet ile güvenliğini sağlamak için gerekli kapasiteye sahip olmasının önemini de vurguladı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de Salı günü sözcüsü aracılığıyla yaptığı ayrı bir açıklamada kanlı saldırıyı şiddetle kınayarak Orta Afrika Cumhuriyeti yetkililerine faillerin tespit edilmesi ve hızla adalet önüne çıkarılması için hiçbir çabadan kaçınmama çağrısı yapmıştı.