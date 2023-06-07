BM Güvenlik Konseyi'nde Rusya ve Ukrayna Nova Kakhovka Barajı'nın yıkılması nedeniyle birbirini suçladı

Rusya'nın kontrolündeki Ukrayna'nın Herson bölgesinde bulunan Nova Kakhovka Barajı'nın yıkılmasının ardından Kiev'in talebi üzerine acil toplanan BM Güvenlik Konseyi'nde Rusya ve Ukrayna birbirini suçladı. Barajın yıkılması sonucu çatışmalardan zarar gören insanların hayatlarının daha da zorlaşacağına dikkat çekildi.

Rusya'nın kontrolündeki Ukrayna'nın Herson bölgesinde bulunan Nova Kakhovka Barajı'nın yıkılmasının ardından Kiev'in talebi üzerine acil toplanan BM Güvenlik Konseyi'nde Rusya ve Ukrayna birbirini suçladı.

Rusya'nın kontrolündeki Ukrayna'nın Herson bölgesinde bulunan Dnipro Nehri üzerindeki Nova Kakhovka Barajı'nın şüpheli bir şekilde yıkılmasının yankıları sürerken, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi Ukrayna'nın talebi üzerine acil bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda konuşan BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, felaketin büyüklüğünün ancak önümüzdeki günlerde tam olarak anlaşılacağını söyleyerek, barajın yıkımının halihazırda çatışmalardan zarar gören insanların hayatlarını daha da zorlaştıracağına dikkat çekti. BM'nin öncelikli görevinin söz konusu kişilerin yaşamasını sağlamak olduğunu vurgulayan Griffiths, bölgeye yardım sağlamak için gereken her türlü çabayı göstereceklerini söyledi.

Taraflar birbirini suçladı

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasily Nebenzya ise ülkesinin baraja saldırı gerçekleştirdiği yönündeki iddiaları reddederek, Rusya'nın bir dezenformasyon kampanyası ile karşı karşıya olduğunu savundu. Ukrayna'nın BM Daimi Temsilcisi Sergey Kislitsa da barajın Rus işgalciler tarafından havaya uçurulduğunu iddia ederek, yaşananları "Ukrayna'nın kritik altyapısına karşı bir terör eylemi" olarak niteledi.

Baraj yıkılmıştı

Rusya'nın kontrolündeki Ukrayna'nın Herson bölgesinde bulunan Nova Kakhovka Barajı'nın şüpheli bir şekilde yıkılması dünyada geniş yankı uyandırmış, Dnipro Nehri'ndeki su seviyesinin yükselmesi nedeniyle bölgede su baskınları yaşandığı kamuoyuna yansımıştı. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, konuyla ilgili yaptığı açıklamada yaşananları "Rusya'nın Ukrayna işgalinin korkunç bir sonucu" olarak nitelemişti. - NEW YORK