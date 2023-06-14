BM Güvenlik Konseyi, kardeşlik ve birlik değerlerinin barış ve güvenliğe etkisini ele aldı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 'kardeşlik' ile 'birlik ve beraberlik' değerlerinin barış ve güvenliğe etkisi ele alınarak, çatışmaların engellemesi konusunda bu değerlerin temel rol oynayabileceğine işaret edildi.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK), "kardeşlik" ile "birlik ve beraberlik" değerlerinin barış ve güvenliğe etkisi ele alınarak, çatışmaların engellemesi konusunda bu değerlerin temel rol oynayabileceğine işaret edildi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkanlığında, BMGK'de "Uluslararası Barışı ve Güvenliği Muhafaza Etmek: Barışı Teşvik Etmek ve Sürdürmek için Kardeşlik Değeri" konulu oturum düzenlendi.

Burada bir konuşma yapan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, her büyük inancın "kardeşlik, karşılıklı saygı ve anlayış" ilkelerini teşvik ettiğini, esasen bu değerlerin de BM Şartı'nın temelini oluşturduğunu kaydetti.

Guterres, BMGK'nin varoluş sebebinin barışı muhafaza etmek ve savaşı engellemek olduğuna dikkati çekerek, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Barışa yönelik tehditler birçok şekilde ortaya çıkıyor. Kaynaklar ya da güç için rekabet, insan hakları ihlalleri, zayıf yönetim, aşırı yoksulluk, eşitsizlik ve marjinalleşme ümitsizliği besliyor. Ancak çatışmaya yol açan ortak hususlardan biri 'diğerinden nefret' etme olarak ön plana çıkıyor. Nefret insanlığın en kötü dürtülerini besliyor."

Guterres, dünya genelinde yabancı düşmanlığı, ırkçılık, hoşgörüsüzlük, Müslüman karşıtlığı, antisemitizm ve Hristiyan azınlıklara yönelik saldırılarda ani artış görüldüğünü vurgulayarak, "Nazi yanlısı beyaz ırkın üstünlüğüne inanan gruplar, bugün en hızlı büyüyen ve birçok ülke için en temel iç güvenlik sorunu teşkil eden gruplar olarak ön plana çıkıyor." diye konuştu.

Geçmişte de benzer eğilimlerin bulunduğunu belirten Guterres, bugün sosyal medyanın söz konusu "kötülükleri" yayma konusunda çok ciddi rol oynadığını söyledi.

"Anlamsız savaşlara son verin"

El-Ezher Şeyhi Ahmed et-Tayyib ise video konferans yoluyla bağlandığı toplantıda İslam dininde hiçbir şekilde zorlama olmadığını bildirdi.

İslam'da "ırksal ayrım, beyaz ırkın üstünlüğü" gibi kavramlara yer olmadığını belirten et-Tayyib, "İnsanlar arasındaki tek kabul edilebilir ilişki barışa dayanan ilişkidir. Barış İslam dininin temel ilkesidir." ifadelerini kullandı.

Et-Tayyib, terörün İslam ya da herhangi başka bir dinle ilişkilendirilmesinin çok yanlış olduğunu dile getirerek, "Terör, dinler değil küresel hegemonik politikalar, materyal felsefeler ve ahlaki değerleri yok sayan ekonomik doktrinlerden besleniyor." değerlendirmesinde bulundu.

Mevcut krizlerle baş etmek için en önemli araçlardan birinin "kardeşlik" değerinin olduğunu kaydeden et-Tayyib, "Bugün size son yıllarda bölgemizde ve dünyadaki anlamsız savaşlara son vermeniz için çağrıda bulunuyorum." dedi.

"Kardeşlik ve birlik kıtlığı yaşıyoruz"

Vatikan Devletlerle İlişkiler Sekreteri (Dışişleri Bakanı) Başpiskopos Paul Richard Gallagher de tüm tarafların "dar ideoloji ve vizyonlarını" bir kenara bırakarak insanlığın iyiliği için çalışması gerektiğini vurguladı.

Gallagher, "Bu Konseyin BM Şartını hiçbir art niyet olmadan şeffaflık ve dürüstlükle uygulaması bekleniyor." diye konuştu.

Küresel dünyanın, insanları birbirine daha da yakınlaştırdığını ancak daha fazla "birlik" değerini teşvik etmediğini belirten Gallagher, "Esasen, kardeşlik ve birlik kıtlığı yaşıyoruz. Buna da adaletsizlik, yoksulluk, eşitsizlik ve dayanışma kültürünün eksikliği neden oluyor." ifadelerini kullandı.

Karar tasarısı oylanacak

BM'de öğleden sonra devam edecek oturumda üye ülkelerin "nefret söylemi, ırkçılık, ırksal ayrım, yabancı düşmanlığı, cinsiyet ayrımcılığı ve aşırıcılık" gibi eylemlerin çatışmaya yol açtığına işaret eden bir karar tasarısını oylaması bekleniyor.