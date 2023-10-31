BM Güvenlik Konseyi Gazze'deki saldırıları görüşmek için acil toplantı düzenledi

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi, İsrail ve Batılı ülkelerin saldırıların sona ermesi çağrılarını göz ardı ettiğini belirtti. ABD ise Gazze'deki sivil ölümlerini kınadı ve İsrail'i saldırıları engellemeye çağırdı.

BİRLEŞMİŞ Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, Gazze'de devam eden saldırılara ilişkin, İsrail ile birçok Batılı ülkenin, BM üyelerinin ezici çoğunluğunun şiddetin sona ermesi gerektiği yönündeki görüşlerini açıkça göz ardı ettiğini belirtti.

BM Güvenlik Konseyi, Orta Doğu'daki durumu görüşmek için acil toplantı.

Toplantıda konuşan Rusya'nın Daimi Temsilcisi Nebenzia, 27 Ekim'de BM Genel Kurulunda, Gazze'de "acil, kalıcı ve sürekli bir insani ateşkes çağrısında bulunularak çatışmaların durdurulmasının" istendiği karar tasarısının kabulüne atıf yaparak, İsrail ile Batılı ülkeleri eleştirdi.

Nebenzia, Gazze'de devam eden saldırılar için "Ne yazık ki bu, İsrail'in pek çok Batılı ülke de dahil olmak üzere, BM üyelerinin ezici çoğunluğunun şiddetin sona ermesi gerektiği yönündeki görüşlerini açıkça göz ardı ettiğini gösteriyor." diye konuştu.

ABD'nin geçen hafta Güvenlik Konseyinde Gazze için "ateşkes" karar tasarını veto ettiğini hatırlatan Nebenzia, "ABD Daimi Temsilcisine sormak istiyorum, ateşkese niye karşısınız? Bu, Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi olan ABD'nin Gazze'ye kitlesel misilleme doktrinini desteklediği anlamına mı geliyor?" diye sordu.

Nebenzia, Ukrayna'daki sivillerin yaşamlarının Gazze'deki Filistinlilerle aynı düzeyde tehditle karşı karşıya olmaktan çok uzak olmasına rağmen ABD'nin BM'deki her toplantıda Ukrayna'daki "sivillere yönelik şefkati" dile getirdiğine dikkati çekerek, "Yoksa sadece Avrupa kıtasındakileri mi düşünüyorsunuz, Filistinlilerin hayatları Washington'da hiçbir duygu biriktirmiyor mu?" dedi.

Aynı soruları konseydeki diğer Batılı ülkelere de sormak istediğini belirten Rus Büyükelçi, ateşkes çağrısına utanç verici şekilde çekimser kaldıklarını belirterek, "Çifte standartlarınız kanıttan öte bir şey. Kendi ülkelerinizin halkları, Filistin'i destekleyen kitlesel gösterilerin olduğu yerlerde artık bu soruya bir yanıt verilmesi çağrısında bulunuyor." şeklinde konuştu.

-"Filistinli sivillerin öldürülmesini kınıyoruz"

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield de çatışmaların başlangıcından bu yana Gazze'de öldürülen 60'tan fazla BM personelinin yasını tuttuklarını dile getirerek, BM personelinin, insani yardım çalışanlarının, gazetecilerin ve tüm masum sivillerin hayatlarının korunması gerektiğini söyledi.

Thomas-Greenfield, İsrail'in sivillerin zarar görmemesi için mümkün olan her türlü önlemi alması gerektiğini vurgulayarak, "ABD aynı zamanda Batı Şeria'da Filistinli sivillere yönelik şiddetin ciddi oranda artmasından da derin kaygı duymaktadır. Filistinli sivillerin öldürülmesini kınıyoruz ve İsrail'i, Filistin otoritesiyle birlikte çalışarak bu saldırıları engellemeye çağırıyoruz." dedi.

BM'ye üye devletlere bölgede krizin yayılmasını önlemek için çalışma çağrısı yapan ABD Temsilcisi, İsraillilerin ve Filistinlilerin eşit düzeyde güvenlik, özgürlük, adalet, fırsat ve haysiyete sahip olacağı iki devletli bir çözüm önerisini tekrarladı.

-"Bu kadar karanlık, bu kadar ölüm yeter"

Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur da İsrail'in saldırıları sonucun üç hafta içinde 3 bin 500'den fazla Filistinli çocuğun öldürüldüğüne işaret ederek, "Bu rakam, 2019'dan bu yana dünyanın çatışma bölgelerinde öldürülen yıllık çocuk sayısının toplamından daha fazla." diye konuştu.

Mansur, Güvenlik Konseyi üyelerine seslenerek, "Gözlerinizin önünde binlerce çocuğun öldürüldüğünü ve sizin felç halinde hiçbir şey yapamadığınızı anlamanız için daha ne kadar zaman gerekecek? O çocuklar da sizin çocuklarınız gibi, yeryüzünün melekleri. Bu kadar karanlık, bu kadar ölüm yeter." dedi.

Gazze'de 2,3 milyon Filistinlinin her gün ve her gece ölümle karşı karşıya kaldığını belirten Mansur, "Onları kurtarın. Onlara insan olarak bakın, sadece tek bir tarafa bakıp bu trajediyi tamamen görmezden gelemezsiniz." ifadelerini kullandı.

Mansur, İsrail'in bölgede dayatmaya çalıştığı gerçeğin, Gazze'de nüfusu tamamen ortadan kaldırarak Filistinlileri Sina çölünde Mısır'ın kucağına atmaya çalışmak olduğunu kaydetti.