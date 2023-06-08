BM Güvenlik Konseyi, Eş-Şebab'ın Somali'deki terör saldırısını kınadı

BM Güvenlik Konseyi, Eş-Şebab terör örgütünün Somali'deki ATMIS ileri harekat üssüne düzenlediği terör saldırısını kınayarak, saldırıda hayatını kaybeden Ugandalı barış koruma gücü mensuplarını saygıyla anarken, Somali ile ATMIS'in Eş-Şebab'ın oluşturduğu tehdide karşı koyma çabalarına tam destek verdiklerini ifade etti.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 8 Haziran (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, Eş-Şebab terör örgütünün 26 Mayıs'ta Aşağı Shabelle bölgesindeki Buulo Mareer'de bulunan Afrika Birliği Somali Geçiş Misyonu (ATMIS) ileri harekat üssüne düzenlediği terör saldırısını şiddetle kınadı.

Güvenlik Konseyi üyeleri Çarşamba günü yaptıkları basın açıklamasında saldırıda hayatını kaybeden Ugandalı barış koruma gücü mensuplarını saygıyla anarken, askerlerin ailelerine, Uganda hükümetine ve halkına başsağlığı diledi.

Konsey üyeleri ayrıca Somali'de onurla hizmet vermeye devam eden tüm ATMIS birliklerine saygılarını sunarak Somali'de barış ve istikrarı destekleyen hizmetlerinden dolayı takdirlerini ifade etti.

Terörizmin faillerinin, organizatörlerinin, finansörlerinin ve sponsorlarının adalete teslim edilmesi gerektiğinin altını çizen Güvenlik Konseyi üyeleri, tüm devletleri bu konuda Somali hükümeti ve diğer tüm ilgili makamlarla aktif işbirliği yapmaya çağırdı.

Konsey üyeleri, terörizmin tüm şekil ve tezahürleriyle uluslararası barış ve güvenliğe yönelik en ciddi tehditlerden birini teşkil ettiğinin bir kez daha teyit edildiğini kaydetti.

Eş-Şebab'ın Somali ve komşu ülkelerde gerçekleştirdiği terör saldırılarını şiddetle kınayan BM Güvenlik Konseyi üyeleri, bu saldırılarda meydana gelen sivil kayıplardan duydukları derin endişeyi dile getirerek, Somali ile ATMIS'in Eş-Şebab'ın oluşturduğu tehdide karşı koyma çabalarına tam destek verdiklerini ifade ettiler.

Somali'nin başkenti Mogadişu'nun yaklaşık 120 km güneybatısında yer alan Buulo Mareer'deki ATMIS ileri harekat üssü 26 Mayıs'ta Eş-Şebab militanlarının saldırısına uğramıştı. Uganda konuyla ilgili yaptığı açıklamada, askerlerinin üssün kontrolünü yeniden ele geçirmesinden sonra 54 barış gücü askerinin cansız bedeninin bulunduğunu bildirmişti.