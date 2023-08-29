BM: Güneydoğu Asya'da Yüzbinlerce Kişi Zorla Çevrim İçi Suçlara Dahil Ediliyor

Birleşmiş Milletler (BM), Güneydoğu Asya ülkelerindeki yüzbinlerce kişinin, organize suç çeteleri tarafından zorla çevrim içi suçlara dahil edildiğini bildirdi. BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Güneydoğu Asya'da insanların zorla çevrim içi suçlara karıştırılmasına ilişkin bir rapor yayımladı. Rapor, mağdurların maruz kaldığı ciddi ihlaller ve istismarlar hakkında bilgi veriyor.

Birleşmiş Milletler (BM), Güneydoğu Asya ülkelerindeki yüzbinlerce kişinin, organize suç çeteleri tarafından zorla çevrim içi suçlara dahil edildiğini bildirdi.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Güneydoğu Asya'da insanların zorla çevrim içi suçlara karıştırılmasına ilişkin bir rapor yayımladı.

Rapora göre, mağdurlar, emniyet ve güvenliklerine yönelik tehditler de dahil birçok ciddi ihlal ve istismarla karşı karşıya kalıyor.

İşkenceye, insanlık dışı ve aşağılayıcı muamelenin yanı sıra keyfi gözaltılar, cinsel şiddet, zorla çalıştırma ve diğer insan hakları ihlalleri de mağdurların maruz kaldığı diğer durumlar olarak öne çıkıyor.

Güneydoğu Asya'da yüzbinlerce kişi, romantik ilişki vaadi ve kripto piyasası gibi dolandırıcılıklardan yasa dışı kumara kadar organize suç çeteleri tarafından zorla çevrim içi suç faaliyetlerine dahil ediliyor.

Raporun güvenilir kaynaklara dayandırdığı bilgiye göre, Myanmar genelinde en az 120 bin kişi çevrim içi dolandırıcılık yapmaya zorlanmak için alıkonuldu. Bu rakamın Kamboçya'da ise 100 bin civarında olduğu tahmin ediliyor.

Filipinler ve Tayland'ın da dahil olduğu diğer bölge ülkeler, on binlerce insanın çevrim içi suça karıştırılmak üzere getirildiği ana varış veya geçiş ülkeleri olduğu ifade edildi.

Raporda, çevrim içi dolandırıcılık yaptıranların her yıl milyarlarca dolar gelir elde ettiği belirtildi.

Kovid-19 nedeniyle alınan tedbirleri milyonlarca insanın evlerine kapanmasına ve internette daha fazla zaman geçirmesine neden olurken, çevrim içi dolandırıcılık için daha fazla insan şaibeli olarak işe alımlara açık hale geldi.

Çevrim içi suçlarda genellikle erkekler kullanırken, kadın ve gençler de mağdurlar arasında yer alıyor.

Mağdurlar farklı ülkelerden geliyor

Mağdurlar, daha çok Endonezya, Malezya, Myanmar, Filipinler, Singapur, Tayland ve Vietnam gibi Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) bölgesinin yanı sıra Çin, Tayvan, Afrika ve Latin Amerika'dan geliyor.

Güneydoğu Asya'daki bazı ülkeler insan ticaretiyle mücadele konusunda ilgili yasal ve politik tedbirler uygulamaya koysa da bazı durumlarda bunlar uluslararası standartların gerisinde kalıyor.

Çoğu durumda bunların uygulanmasının çevrim içi dolandırıcılıkların bağlamına ve karmaşıklığına yeterince yanıt vermede başarısız oluyor.

BM Yüksek Komiseri: "Onlar kurbanlar, suçlu değil"

Raporda görüşlerine yer verilen BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, çevrim içi dolandırıcılıkta kullanılan kişilerin, insanlık dışı muameleye karşı kaldıklarını ifade etti.

"Onlar kurbanlar, suçlu değil." ifadelerini kullanan Türk, çevrim içi suçlar yoluyla dolandırılanlar için adalet çağrısında bulunmayı sürdüreceklerini kaydetti.

Türk, çevrim içi suçlardan etkilenen tüm ülkelerin, yolsuzlukla mücadeleye dahil olması gerektiğini vurguladı.

Dolandırıcılıkla mücadelede verilen cezaların yanı sıra bu duruma karşı tepki vermenin de önemli olduğuna işaret eden Türk, istismara uğrayan insanlar için koruma ve adalet sağlanabilmesi gerektiğini bildirdi.