BM Görevlileri İçin Anma Töreni Düzenlendi

Birleşmiş Milletler'in (BM) New York'taki merkez binasında, 1 Ocak-31 Aralık 2022 tarihleri arasında, hayatını kaybeden BM görevlileri için anma töreni düzenlendi. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, 'Hayatını kaybedenlere gösterebileceğimiz en büyük saygı, onların barışı inşa etme ve sürdürme yönündeki çalışmalarını devam ettirmeye kendimizi yeniden adamaktır' dedi.

Birleşmiş Milletler'in (BM) New York'taki merkez binasında, 1 Ocak-31 Aralık 2022 tarihleri arasında, hayatını kaybeden BM görevlileri için anma töreni düzenlendi. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, 'Hayatını kaybedenlere gösterebileceğimiz en büyük saygı, onların barışı inşa etme ve sürdürme yönündeki çalışmalarını devam ettirmeye kendimizi yeniden adamaktır' dedi.

BM'den yapılan açıklamada, 'Genel Sekreter, New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde 1 Ocak - 31 Aralık 2022 tarihleri arasında görev başında hayatını kaybeden meslektaşlarımızın (sivil, askeri ve polis) anısına saygı duruşunda bulunmak ve onları onurlandırmak üzere yıllık anma törenine ev sahipliği yapıyor' denildi.

Anma törenine ilişkin açıklama yapan BM Genel Sekreteri Guterres, 'Hayatını kaybedenlere gösterebileceğimiz en büyük saygı, onların barışı inşa etme ve sürdürme yönündeki çalışmalarını devam ettirmeye kendimizi yeniden adamaktır. Onlar hepimizin en iyileridir ve Birleşmiş Milletler'in günümüz dünyasında sergilemesi gereken cesaret ve cömertliğin bir göstergesi olan fedakarlıklarına her zaman saygı göstermeliyiz' dedi.

İLK GÖREVLİ 1948 YILINDA HAYATINI KAYBETTİ

BM'den yapılan açıklamada, örgütün ilk kaybını 1948'de verdiği ifade edilerek, 'Filistin'de görev yapan Norveçli Ole Bakke, Temmuz 1948'de vurularak öldürülen ilk kişiydi. BM'nin Filistin'deki arabulucusu İsveçli Kont Folke Bernadotte ise iki ay sonra bir suikast sonucu öldürülen ikinci kişiydi. BM'nin liderliği 1961 yılında Genel Sekreter Dag Hammarskjöld'ün 15 kişiyle birlikte Kongo'da barış ararken bir uçak kazasında ölmesiyle son buldu. Otuz yıl sonra, BM barışı koruma misyonlarının artan sayısı ve ölçeği çok daha fazlasını risk altına soktu. 1990'lı yıllarda, önceki 40 yılın toplamından daha fazla insan hayatını kaybetti' denildi.

BM TARİHİ BOYUNCA 4 BİN 300'DEN FAZLA GÖREVLİ YAŞAMINI YİTİRDİ

BM'nin açıklaması şöyle devam etti:

'Şiddet dolu bir dünyada barış amacına hizmet etmek tehlikeli bir iştir. Birleşmiş Milletler'in kuruluşundan bu yana, 4 bin 300'den fazla cesur kadın ve erkek BM'ye hizmet ederken hayatını kaybetti. Yeni milenyumda BM'nin kendisi de bir hedef haline geldi. 2003'te Bağdat'ta, 2007'de Cezayir'de ve 2009'da Kabil'de binaları saldırıya uğradı. 2000'li yılların başından bu yana barış gücü ölümleri sürekli olarak yılda 100'ü aşmıştır. Doğal felaketler de BM'ye hizmet edenlerin hayatına mal olmaktadır. Haiti'de 2010 yılında meydana gelen deprem 102 kişinin ölümüne yol açarak BM tarihindeki en büyük tek kayıp olmuştur. Burada düşenleri anıyoruz.?