BM Genel Sekreterliği'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesine dair açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres'in bugün yaptığı görüşmeye dair Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği'nden açıklama yapıldı. Açıklamada, "Genel Sekreter, Türkiye'nin Ukrayna'daki savaşla ilgili olarak devam eden diplomatik çabalarına desteğini dile getirdi" ifadeleri yer aldı.

Genel Sekreteri António Guterres adına yapılan açılamada "Genel Sekreter ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, ortak amaçlarının bir an önce savaşı sona erdirmek ve sivillerin acılarına son verecek koşulları yaratmak olduğunu bir kez daha teyit etti" denildi. Toplantıda ayrıca sivilleri tahliye etmek ve etkilenen topluluklara çok ihtiyaç duyulan yardımı sağlamak için insani koridorlar aracılığıyla etkin erişime acil ihtiyacı vurgulandığı belirtildi.

Demirören Haber Ajansı / Dünya