BM Genel Sekreteri Venezuela ve Guyana'daki Sınır Anlaşmazlığından Endişe Duyuyor

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Venezuela ve Guyana arasındaki artan sınır anlaşmazlığından endişe duyduğunu belirtti. Guterres, tarafların gerilimi artıracak faaliyetlerden kaçınacaklarına inandığını ifade etti.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Venezuela ve Guyana'nın ihtilaflı Esequibo bölgesinden dolayı ortaya çıkan ve son günlerde artan sınır anlaşmazlığından endişe duyduğu bildirildi.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, yaptığı basın açıklamasında, Guterres'in iki ülke arasındaki artan sınır anlaşmazlığını endişe verici bulduğunu belirtti.

Dujarric, Guterres'in bu ülkelerin konuyla ilgili gerilimin artmasına neden olacak faaliyetlerden kaçınacaklarına olan inancını aktardı.

Guterres'in anlaşmazlığın sürdüğü bölgeye ilişkin yürütülen yasal süreç hakkında görüş belirtmediğini ekleyen Dujarric, konuyla ilgili kararın Uluslararası Adalet Divanı (ICJ) tarafından verileceğini hatırlattı.

BM 78. Genel Kurulu'nda konuşan Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, komşu ülke Guyana hükümetiyle yaşadıkları Esequibo bölgesi anlaşmazlığı hakkında, "ABD hükümeti, Exxon Mobil şirketini kullanarak Venezuela'nın petrol kaynaklarına el koymaya çalışıyor. ABD bizi doğal kaynaklar üzerinden Guyana ile bir savaşa sürüklemek istiyor, bölgede askeri faaliyetler artıyor." ifadelerini kullanmıştı.

ICJ, 6 Nisan'da, Guyana-Venezuela arasındaki "Esequibo" davasını kabul etmişti.

Esequibo uyuşmazlığı

Venezuela ile Guyana arasındaki Esequibo bölgesi anlaşmazlığı, Guyana'nın bağımsızlığından önceki döneme dayanıyor.

Guyana'nın İngiliz sömürgesi olduğu dönemde, 1899 tarihli sınır tahkimi kararına göre Esequibo Nehri'nin batı sınırı olarak belirlenmesi ancak 1966'da Guyana'nın bağımsızlığını kazanmasının ardından bu sınırı tanımaması iki ülke arasında anlaşmazlığa neden oldu.

Halihazırda, Esequibo Bölgesi ve Guyana Esequiba olarak bilinen bölge Guyana'nın ortalarında bulunan Esequibo Nehri'nin batısında ülkenin ise kuzeyinde yer alıyor.