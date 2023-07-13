BM Genel Sekreteri ve BAE Devlet Başkanı Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nı görüştü

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın uzatılması için görüş alışverişinde bulundu. Guterres ve Bin Zayid, anlaşmanın önemini vurgulayarak uzatılması için çabaları gözden geçirdi. İkili, ortak öneme sahip konularla ilgilenmenin güçlendirilmesi ve iletişim ve işbirliğinin sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın uzatılması için görüş alışverişinde bulundu.

BAE resmi haber ajansı WAM'da yer alan habere göre, Guterres ile Bin Zayid telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede ikili, Tahıl Koridoru Anlaşması'nın önemini vurguladı, uzatılması için ortaya konan çabaları gözden geçirdi.

Guterres ve Bin Zayid, ortak öneme sahip konularla ilgilenmenin güçlendirilmesi ve bu konuya ilişkin iletişim ve işbirliğinin sürdürülmesi yönünde mutabık kaldı.

Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının küresel gıda fiyatları üzerindeki etkisini azaltmak için BM, Rusya, Türkiye ve Ukrayna, 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da düzenlenen törenle Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nı imzalamıştı.

Daha önce birkaç kez uzatılan anlaşmanın süresi 17 Temmuz'da dolacak. Rus yetkililer, anlaşmanın uzatılması için bir olasılık görmediklerini belirtiyor.