Üye Girişi
Haberi Paylaş

BM Genel Sekreteri: Tüm tarafların anlaşmasını memnuniyetle karşılıyorum

Dünya Haberleri

BM Genel Sekreteri: Tüm tarafların anlaşmasını memnuniyetle karşılıyorum

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, resmi adı Karadeniz Tahıl Girişimi olarak bilinen tahıl anlaşmasının uzatılmasıyla ilgili tüm tarafların anlaşmasını memnuniyetle karşıladığını açıkladı.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, resmi adı Karadeniz Tahıl Girişimi olarak bilinen tahıl anlaşmasının uzatılmasıyla ilgili tüm tarafların anlaşmasını memnuniyetle karşıladığını açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, tahıl anlaşmasının 120 gün daha uzatılacağını belirterek Türkiye ve Birleşmiş Milletler'in resmi açıklamasını beklendiğini duyurmuştu. Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Guterres, Zelenski'nin hemen ardından açıklama yaparak "Ukrayna'dan tahıl, gıda maddeleri ve gübre ihracatının güvenli seyrini kolaylaştırmak, Karadeniz Tahıl Girişimi'ni sürdürmek için tüm tarafların anlaşmasını memnuniyetle karşılıyorum. Girişim, çok taraflı çözümler bulmada sağduyulu diplomasinin önemini gösteriyor" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

Birleşmiş Milletler Antonio Guterres Karadeniz Dünya Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title