BM Genel Sekreteri Suriye'deki saldırılardan derin endişe duyuyor

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye'deki askeri akademi öğrencilerinin mezuniyet törenini hedef alan saldırı ve Suriye ordusunun misilleme saldırılarından derin endişe duyduğunu bildirdi. Guterres, ülke genelinde ateşkesin siyasi çözüm için gerekli olduğunu vurguladı.

NEW Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, hem Suriye'deki askeri akademi öğrencilerinin mezuniyet törenini hedef alan saldırı hem de Suriye ordusunun misilleme saldırılarından derin endişe duyduğu bildirildi.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında, konuya ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Dujarric, Guterres'in, Suriye'nin Humus kentinde askeri akademi öğrencilerinin mezuniyet törenini hedef alan ve can kaybına yol açan saldırıdan derin endişe duyduğunu aktardı.

"Genel Sekreter, aynı zamanda Suriye ordusunun Suriye'nin kuzeybatısının farklı yerlerinde düzenlediği misilleme saldırılarından da derin endişe duyuyor." diyen Dujarric, ülke genelinde ateşkesin siyasi çözüm için gerekli olduğunu kaydetti.

Dujarric, Guterres'in Suriye'de her türlü şiddeti kınadığını ve taraflara uluslararası hukuk uyarınca yükümlülüklerini yerine getirme çağrısı yaptığını dile getirdi.

Suriye'deki saldırılar

Beşşar Esed yönetiminin haber ajansı SANA, Suriye'nin Humus kentinde askeri akademi öğrencilerinin mezuniyet törenini hedef alan dron saldırısında ölen ve yaralananlar olduğunu duyurmuştu.

Diğer taraftan Suriye ordusunun topçu birlikleri, İdlib ili, Cisr eş-Şuğur ile Eriha ilçeleri, Mozara, Seremin, Hanbüşiye, Mahmbel, Bara, Mecdelya ve Deir Sinbel köylerini hedef almıştı.

Gece yarısından sonra Suriye ordusunun İdlib ve Halep'e düzenlediği saldırıda, toplam 10 sivil hayatını kaybetmiş, 39 sivil yaralanmıştı.