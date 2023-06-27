BM Genel Sekreteri Suriye'deki Hava Saldırılarından Endişe Duydu

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Suriye'nin kuzeybatısına düzenlenen ve sivil can kaybına yol açan hava saldırılarından derin endişe duyduğu bildirildi. Guterres, tüm taraflara uluslararası hukuk uyarınca yükümlülüklerini yerine getirme çağrısında bulundu.