BM Genel Sekreteri sözcüsü: İran'ın Suudi Arabistan'daki büyükelçiliğinin yeniden açılması bölge için yararlı olacak

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki İran Büyükelçiliği'nin yeniden açılış töreninde göndere çekilen İran ulusal bayrağı, 6 Haziran 2023. (Fotoğraf: Wang Haizhou/Xinhua)

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 7 Haziran (Xinhua) -- BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in sözcüsü Stephane Dujarric, İran'ın Suudi Arabistan'daki büyükelçiliğinin yeniden açılmasının bölge için yararlı olacağını belirtti.

Dujarric, Salı günkü basın toplantısında İran'ın Suudi Arabistan'daki büyükelçiliğinin yeniden açılmasının bölge için olumlu bir hamle olup olmadığına ilişkin soruyu yanıtladı. Sözcü, "İki ülkenin, özellikle de Körfez bölgesinde çok fazla etkiye sahip olan iki ülkenin açık ve yapıcı bir diyaloğa girmesinin bölge için yararlı olacağını düşünüyorum" dedi.

İran, Suudi Arabistan'daki büyükelçiliğini yedi yıl kapalı tuttuktan sonra Salı günü yeniden açtı. Açılış, Çin'in aracılık ettiği bir anlaşma kapsamında iki ülkenin ikili ilişkileri yeniden kurmaya karar vermesinden yaklaşık üç ay sonra gerçekleşti.

Suudi Arabistan ve İran, diplomatik ilişkileri sürdürme ve büyükelçilik ve misyonlarını yeniden açma konusunda Mart ayında Beijing'de önemli bir anlaşmaya varmıştı.