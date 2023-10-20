BM Genel Sekreteri Refah Kapısı'na geldi

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, bugün açıklaması beklenen Refah kapısına geldi.

Gazze Şeridi'nin Mısır'a açılan tek kapısı olan Refah Sınır Kapısı'nın bugün açılması bekleniyor. Birlemiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de Refah Sınır Kapısı'nın Mısır tarafında geldi. Yapılan yardımların mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde teslim edilmesi gerektiğini vurgulayan Guterres, "Kısıtlamaların kaldırılması için tüm taraflarla aktif olarak görüşüyoruz. Böylece nerede ihtiyaç duyuluyorsa bu kamyonlar oraya gidecek. Bu kamyonların en kısa sürede hareket etmesi gerekiyor" dedi. İki milyon insanın korkunç bir şekilde acı çektiğini kaydeden BM Genel Sekreteri, "Su yok, yemek yok, ilaç yok, yakıt yok. Gazze'nin hayatta kalması gerekiyor" ifadelerini kullandı. Kamyonların hazırda beklediğini kaydeden Guterres, "Kamyonlar birçok insan için ölümle yaşam arasındaki fark" dedi. - KAHİRE