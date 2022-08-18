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Üçlü Zirve başladı

Üçlü Zirve başladıUKRAYNA, (DHA) ? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in katılımıyla Üçlü Zirve Potoçki Sarayı'nda başladı.

Üçlü Zirve başladı

UKRAYNA, (DHA) ? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in katılımıyla Üçlü Zirve Potoçki Sarayı'nda başladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

Antonio Guterres Ukrayna DHA Dünya Güncel Haberler

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