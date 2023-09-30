BM Genel Sekreteri Pakistan'daki Terör Saldırılarını Kınadı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 30 Eylül (Xinhua) -- BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Pakistan'da meydana gelen iki ayrı terör saldırısını kınadı.

BM Genel Sekreteri'nin Sözcüsü Stephane Dujarric, Cuma günü, Guterres'in saldırılara yönelik tepkisinin sorulması üzerine, "Pakistan'da meydana gelen ve 50'yi aşkın kişinin hayatını kaybetmesine yol açan terör saldırılarını kınıyoruz. Sorumlulardan hesap sorulmalı" ifadelerini kullandı.

Saldırıların, dini törenler sırasında gerçekleşmiş olmasının, bu saldırıları daha da menfur hale getirdiğini kaydeden sözcü, barışçıl bir dini törene giden insanları hedef almanın çok daha dehşet verici olduğunu vurguladı.

Pakistan polisi ve sağlık yetkililerinin verdiği bilgilere göre Pakistan'ın güneybatısındaki Belucistan eyaletinin Mastung bölgesinde Cuma günü dini bir cemiyette meydana gelen patlamada 50 kişi hayatını kaybetmiş ve en az 50 kişi yaralanmıştı.

İntihar saldırısı olduğundan şüphelenilen patlama, insanların Mevlid Kandili için toplandığı bir cami yakınlarında meydana geldi.

Yine Cuma günü ülkenin kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva eyaletinde bir caminin içinde gerçekleştirilen bombalı intihar saldırısında 5 kişi hayatını kaybetmiş ve 10 kişi yaralanmıştı.