BM Genel Sekreteri Orta Doğu'da Uçurumun Eşiğindeyiz Uyarısı Yaptı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'e Gazze'ye insani yardım erişimi sağlaması ve Hamas'a rehineleri serbest bırakması çağrısında bulundu. Guterres, Gazze'de temel ihtiyaçların tükendiğini belirterek, acil ve engelsiz erişim sağlanması gerektiğini vurguladı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres dün yaptığı açıklamada, " Orta Doğu'da uçurumun eşiğindeyiz" diyerek, İsrail'e işgal altındaki Gazze'ye insani yardım erişimi sağlaması, Hamas'a da rehineleri serbest bırakması çağrısı yaptı.

BM Genel sekreteri Antonio Guterres, İsrail-Filistin çatışmasındaki gelişmelere ilişkin dün yazılı açıklama yaptı. Guterres, "Orta Doğu'da uçurumun eşiğindeyiz" diyerek, iki önemli çağrısı olduğunu belirtti. Hamas'a rehineleri koşulsuz bırakma çağrısında bulunan Guterres, " İsrail, Gazze'deki sivillere insani yardım sağlamak için acil ve engelsiz erişim sağlamalı." ifadelerini kullandı.

GAZZE'DE TEMEL İHTİYAÇLAR TÜKENMEK ÜZERE

Guterres, Gazze'de su, elektrik ve diğer temel ihtiyaçların tükendiğinin altını çizerek, BM'nin Mısır, Ürdün, İsrail ve Batı Şeria'da depoları bulunduğunu, birkaç saat içinde buradaki ürünleri nakledebileceğini kaydetti. İki çağrısının da önemli olduğunu belirten Guterres, iki konunun da pazarlık konusu yapılmadan uygulanması gerektiğini vurguladı.