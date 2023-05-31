BM Genel Sekreteri'nin Mali özel temsilcisi: 190 barış gücü askeri öldürüldü

BM Genel Sekreteri'nin Mali özel temsilcisi El-Ghassim Wane, Mali'de toplam 190 barış gücü askerinin öldürüldüğünü açıkladı. Wane, MINUSMA personelinin hedeflerine ulaşma konusundaki kararlılığının altını çizerek, Mali'deki misyona, Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki BM Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu MINUSCA'ya ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki BM İstikrar Misyonu MONUSCO'ya BM misyonlarına bağlılıklarından dolayı teşekkür etti.

BAMAKO, 31 Mayıs (Xinhua) -- BM Genel Sekreteri'nin Mali özel temsilcisi ve Mali'deki BM Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu (MINUSMA) Başkanı El-Ghassim Wane yaptığı açıklamada 2013'ten bu yana Mali'de toplam 190 barış gücü askerinin öldürüldüğünü söyledi.

Uluslararası Barış Gücü Günü'nü kutlamak için Pazartesi günü Mali'nin başkenti Bamako'da "Barış benimle başlar" temasıyla düzenlenen törende konuşan Wane, Mali'de konuşlandırıldıkları sırada yüzlerce barış gücü askerinin yaralandığını ve bunların bazılarının kalıcı olarak sakatlandığını söyledi.

Wane, MINUSMA personelinin hedeflerine ulaşma konusundaki kararlılığının altını çizerek, Mali'deki misyona, Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki BM Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu MINUSCA'ya ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki BM İstikrar Misyonu MONUSCO'ya BM misyonlarına bağlılıklarından dolayı teşekkür etti.

Wane, "Mart 2023 itibariyle, çeşitli BM misyonlarında 54 Malili polis ve askeri personel konuşlandırıldı. Bunlar aracılığıyla Mali, benzer zorluklarla karşı karşıya kalan diğer ülkelerle dayanışmada üzerine düşen payı yerine getiriyor" dedi.

Görevi 30 Haziran 2023'e kadar uzatılan MINUSMA, Mali'de Barış ve Uzlaşma Anlaşması'nın uygulanmasını ve siyasi geçişin tamamlanmasını desteklemekle görevli 13.289 asker ve 1.920 polis memurundan oluşuyor.