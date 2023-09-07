BM Genel Sekreteri Myanmar'daki Siyasi Tutukluların Serbest Bırakılmasını İstedi

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Myanmar'daki siyasi tutukluların serbest bırakılması ve ülkede demokrasiye dönülmesi gerektiğini söyledi. Guterres, Myanmar'daki askeri darbe sonrası yaşanan krize ilişkin endişelerini dile getirdi ve ASEAN ülkelerine ortak strateji yürütme çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Myanmar'daki "siyasi tutukluların" serbest bırakılması ve ülkede demokrasiye dönülmesi gerektiğini söyledi.

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da düzenlenen 43. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Zirvesi marjında basın mensuplarına konuşan Guterres, Myanmar'daki krize ilişkin açıklamalarda bulundu.

Guterres," Myanmar'daki askeri yetkililere, halkının isteklerine kulak vermeleri, tüm siyasi tutukluları serbest bırakmaları ve demokratik yönetime dönmeleri yönündeki çağrımı yineliyorum." şeklinde konuştu.

Myanmar'daki gittikçe kötüleşen siyasi ve insani durum hakkında "oldukça endişeli" olduğunu vurgulayan Guterres, özellikle yerinden edilen ve "çaresiz koşullar" altında yaşayan çok sayıda mülteci konusuna da değindi.

Guterres, ASEAN'ın 2021'deki 5 maddelik mutabakata yaklaşımını takdir ettiğini söyleyerek tüm ülkelere, Myanmar'a karşı ortak strateji yürütme çağrısında bulundu.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020 genel seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.