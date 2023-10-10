BM Genel Sekreteri Myanmar'daki Hava Saldırısını Kınadı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Myanmar'ın Kaçin eyaletindeki hava saldırısı sonucu hayatını kaybeden sivillerin haberlerini endişeyle karşıladı ve her türlü şiddeti kınadı.

NEW Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Myanmar'ın Kaçin eyaletinde hava saldırısı sonucu onlarca sivilin hayatını kaybettiğine ilişkin haberleri endişeyle karşıladığı, her türlü şiddeti kınadığı belirtildi.

BM Sözcülüğü ofisinden konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Genel Sekreter Guterres'in, sivillerin uluslararası insani hukuk uyarınca korunması gerektiğine dikkati çektiği belirtildi.

"Genel Sekreter her türlü şiddeti kınıyor. Buna ülkede artan ve bölgede istikrarsızlığı tetikleyen ordu saldırıları da dahil" ifadesi kullanılan açıklamada, Guterres'in komşu ülkelere nüfuzlarını kullanması çağrısı da yer aldı.

Açıklamada, Genel Sekreter'in, aralarında yerlerinden edilmiş kişiler, kadınlar ve çocukların da bulunduğu onlarca sivilin Kaçin eyaletindeki hava saldırısı sonucu hayatını kaybettiğine ilişkin haberleri endişeyle karşıladığı kaydedilerek, "Sorumlular cezalandırılmalıdır." mesajı verildi.

Myanmar ordusunun kuzeyde bulunan Kaçin eyaletindeki bir köye düzenlediği hava saldırısı sonucu en az 29 kişinin öldüğü, 56 kişinin yaralandığı iddia edilmişti.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020 genel seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve olağanüstü hal ilan etmişti.

Hakkında Kovid-19 tedbirlerine uymadığı gerekçesiyle Ulusal Doğal Afet Yasası'nı ihlal etme, seçimlerde hile yapma, zimmetine para geçirme, rüşvet kabul etme, isyana teşvik, Devlet Sırları Yasası'nı, iletişim kanununu, ithalat ve ihracat yasalarını ihlal etme suçlamaları bulunan Suu Çii, şubatta ev hapsine alınmıştı.