BM Genel Sekreteri Kuzey Kore'nin Balistik Füze Denemesini Kınadı

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kuzey Kore'nin balistik füze teknolojisi kullanarak yörüngeye uydu yerleştirme girişimini şiddetle kınadı. Guterres, Kuzey Kore'ye söz konusu eylemlerine son verme ve önkoşulsuz diyaloğa dönme çağrısı yaptı.

NEW Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Kuzey Kore'nin balistik füze teknolojisi kullanarak yörüngeye uydu yerleştirme girişimini şiddetle kınadığı bildirildi.

Guterres'in basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Kuzey Kore'nin balistik füze teknoloji kullanımının BM Güvenlik Konseyi kararlarına aykırı olduğu belirtildi.

Genel Sekreterin Kuzey Kore'ye söz konusu eylemlerine son verme ve önkoşulsuz diyaloğa dönme çağrısı yaptığı kaydedilen açıklamada, bunun, sürdürülebilir barış ve Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması için gerekli olduğunun altı çizildi.

Açıklamada, "Genel Sekreter, Kuzey Kore'nin balistik füze teknolojisi kullanarak bir kez daha yörüngeye uydu yerleştirme girişimini şiddetle kınıyor." ifadesine yer verildi.

Kuzey Kore, yörüngeye casus uydu yerleştirmek amacıyla gerçekleştirdiği ikinci denemenin başarısız olduğunu ve ekimde yeniden bir deneme yapılacağını duyurmuş; Kuzey Kore Uzay Ajansı, "Chollima-1" adlı taşıyıcı roket ile "Malligyong-1" uydusunun yörüngeye yerleştirmek için fırlatıldığını ancak uçuşun üçüncü evresinde acil patlama sisteminin hata vermesinden dolayı denemenin başarısız olduğunu açıklamıştı.