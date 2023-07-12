BM Genel Sekreteri Kuzey Kore'nin Balistik Füze Denemesini Kınadı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kuzey Kore'nin Japon Denizi'ne yönelik gerçekleştirdiği balistik füze denemesini şiddetle kınadı. Guterres, Kuzey Kore'ye uluslararası yükümlülüklerine uyma çağrısı yaparken, Kore Yarımadası'nda sürdürülebilir barış için diyaloğun tekrar inşası çağrısında bulundu.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Kuzey Kore'nin balistik füze denemesini şiddetle kınadığı bildirildi.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, Kuzey Kore'nin Japon Denizi (Doğu Denizi) yönünde balistik füze denemesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Guterres'in Kuzey Kore'ye, uluslararası yükümlülükleri ve ilgili BM Güvenlik Konseyi kararlarına uyma çağrısı yaptığı belirtildi.

Guterres'in, Kore Yarımadası'nda sürdürülebilir barış için diyaloğun tekrar inşası çağrısında bulunduğu aktarılan açıklamada, "BM Genel Sekreteri, Kuzey Kore'nin gerçekleştirdiği balistik füze denemesini şiddetle kınadı." ifadeleri kullanıldı.

Kuzey Kore'nin balistik füze denemesi

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığının açıklamasında, Kuzey Kore'nin, başkent Pyongyang yakınlarından yerel saatle 10.00 sularında Japon Denizi yönüne "uzun menzilli balistik füze" fırlattığı kaydedilmişti.

Japonya Savunma Bakanlığı, füzenin kuzeydeki Hokkaido Adası'nın 250 kilometre açıklarına ve Japon münhasır ekonomik bölgesi dışına düştüğünü duyurmuştu.