BM Genel Sekreteri Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ni Övdü

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin küresel altyapıya katkılarından övgüyle bahsederek, inisiyatifin tarihi bir fırsat sunduğunu belirtti.

BEİJİNG, 18 Ekim (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin tarihi bir fırsat sunduğunu belirterek inisiyatifin küresel altyapıya katkılarından övgüyle söz etti.

Çarşamba günü 3. Kuşak ve Yol Uluslararası İşbirliği Forumu'nun açılış töreninde konuşan BM Genel Sekreteri, kalkınma desteği olmaksızın kalkınmanın gerçekleşemeyeceğini ve gelişmekte olan birçok ülkenin çok ihtiyaç duyduğu altyapıdan mahrum kalacağını söyledi.

Guterres, "İşte bu nedenle bu toplantı ve Kuşak ve Yol İnisiyatifi çok önemli" dedi.

BM Genel Sekreteri, "Kuşak ve Yol İnisiyatifi; yeşil şehirler, topluluklar, ulaşım ve enerji sistemlerinden daha fazlasını inşa etmek için tarihi bir fırsata sahip olduğumuzu gösteriyor" ifadesini kullandı.

Guterres, "Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin katkısıyla, altyapıya yönelik acil ihtiyacı hep birlikte bir altyapı fırsatına dönüştürebiliriz" dedi.