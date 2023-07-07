BM Genel Sekreteri Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın Sürdürülmesini İstiyor

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın tam ve sürekli uygulanmasının önemini vurgulayarak, bu anlaşmanın küresel gıda güvenliği için elzem rol oynadığını belirtti.

NEW Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması girişiminin sürdürülmesi gerektiğini bildirdi.

BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, yaptığı açıklamada, BM Genel Sekreteri Guterres'in Rusya ve Ukrayna'dan yapılan gıda ve gübre ihracatının küresel gıda güvenliği için elzem rolüne işaret ettiğini söyledi.

Haq, "Genel Sekreter, bu ürünlerin küresel pazarlara sorunsuz, verimli ve geniş ölçekte ulaşmasını sağlamaya yardımcı olmak için Temmuz 2022'de İstanbul'da imzalanan anlaşmaların tam ve sürekli uygulanmasının önemini yineliyor." ifadesini kullandı.

Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması ile BM ve Moskova yönetimi arasında Rus gıda ve gübre ürünlerinin ihracatına ilişkin Temmuz 2022'de imzalanan mutabakat zaptını kasteden Haq, bu anlaşmaların, "zor zamanlarda dünyanın neler yapabileceğinin çok ender bir göstergesi" olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Haq, anlaşmaların küresel gıda fiyatlarının düşmesine katkı sağladığını vurguladı.

Guterres ve ekibinin, halihazırda bu konuda kaydedilen ilerlemeyi geliştirmeye kararlı olduğunu ve paydaşlarla sürekli temas halinde olduğunu belirten Haq, "Genel Sekreter, ilgili herkesi küresel gıda güvenliğine öncelik vermeye çağırıyor." dedi.

Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının küresel gıda fiyatları üzerindeki etkisini azaltmak için BM, Rusya, Türkiye ve Ukrayna, 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da düzenlenen törenle Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nı imzalamıştı.

Daha önce birkaç kez uzatılan anlaşmanın süresi 17 Temmuz'da dolacak. Rus yetkililer, anlaşmanın uzatılması için bir olasılık görmediklerini belirtiyor.

Rusya Dışişleri Bakanlığı 4 Temmuz'daki açıklamasında, "Eylül 2022'den bu yana ihtiyacı olan ülkelere bağışlanması planlanan 262 bin ton Rus gübresinden sadece iki parti sevkiyatı yapıldı. Gübrenin 20 bin tonu Malavi'ye, 34 bin tonu da Kenya'ya gönderildi. BM, bu konularda sessiz kalmaya devam ediyor. Batı'da ise gıda ve gübre konusunda bile Rusya'ya yönelik yaptırımların hafifletilemeyeceği bildiriliyor. Bu koşullarda, süresi 17 Temmuz'da sona erecek anlaşmanın devam ettirilmesi için herhangi bir neden yok." ifadelerini kullanmıştı.