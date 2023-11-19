BM Genel Sekreteri İsrail'in BM okullarına düzenlediği saldırılara tepki gösterdi

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in son 24 saat içinde Gazze Şeridi'nde BM'ye ait iki okula düzenlediği saldırıya tepki göstererek, 'Birçoğu kadın ve çocuk olmak üzere onlarca insan Birleşmiş Milletler tesislerinde güvenlik ararken öldürüldü ve yaralandı' dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in son 24 saat içinde Gazze Şeridi'nde BM'ye ait iki okula düzenlediği saldırıya tepki göstererek, "Birçoğu kadın ve çocuk olmak üzere onlarca insan Birleşmiş Milletler tesislerinde güvenlik ararken öldürüldü ve yaralandı" dedi.

İsrail'in dün Gazze Şeridi'nde Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) ait okullara yönelik saldırılarına BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, sert tepki gösterdi. Gazze Şeridi'nde 24 saatten kısa bir süre içinde UNRWA'ya ait iki okulun vurulmasının kendisini derinden sarstığını belirten Guterres, "Birçoğu kadın ve çocuk olmak üzere onlarca insan Birleşmiş Milletler tesislerinde güvenlik ararken öldürüldü ve yaralandı. Çatışmaların yoğunlaşması nedeniyle yüz binlerce Filistinli sivil Gazze'deki Birleşmiş Milletler tesislerine sığınmaktadır. Tesislerimizin dokunulmaz olduğunu bir kez daha teyit ediyorum" dedi.

"Acil insani ateşkes çağrımı yineliyorum"

İsrail ve Filistin arasında devam eden çatışmaların her gün aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu kabul edilemez sayıda sivil can kaybına yol açtığını aktaran Guterres, "Buna bir son verilmelidir. Acil insani ateşkes çağrımı yineliyorum. Ayrıca Katar hükümeti tarafından yürütülen tüm arabuluculuk çabalarını da takdirle karşıladığımı ifade etmek isterim" dedi.

"Bu eylemler sadece savaş kurallarını açıkça ihlal etmekle kalmıyor, aynı zamanda insanlığı da hiçe sayıyor"

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini ise yaptığı açıklamada, UNRWA tesislerine yönelik saldırıların zalimce olduğunu belirterek, "24 saatten kısa bir süre içinde Gazze Şeridi'nde yerinden edilmiş ailelerin barındığı iki UNRWA okulu vuruldu" dedi.

Saldırılar sırasında söz konusu okullarda yaklaşık 11 bin kişinin bulunduğunu ifade eden Lazzarini, "Bu, Gazze'de hiç kimsenin ve hiçbir yerin güvende olmadığının bir başka kanıtıdır. Bir kez daha sivillere güvenlik ve koruma sağlaması amaçlanan sığınaklar vuruldu ve aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda insan hayatını kaybetti. Bu eylemler sadece savaş kurallarını açıkça ihlal etmekle kalmıyor, aynı zamanda insanlığı da hiçe sayıyor" dedi.

"UNRWA, tesislerinden en az 17'sinin doğrudan vurulduğunu teyit etmektedir"

İsrail ve Filistin arasındaki çatışmaların başladığı 7 Ekim'den bu yana UNRWA tesislerinde barınan en az 176 kişinin İsrail saldırılarında hayatını kaybettiğini ve yaklaşık 800 kişinin yaralandığını aktaran Lazzarini, "UNRWA kayıp rakamlarını teyit edememekte ve doğrulama çalışmalarını sürdürmektedir. UNRWA, tesislerinden en az 17'sinin doğrudan vurulduğunu teyit etmektedir" dedi.

"Bu acımasız savaş, tüm kuralların, sivillerin hayatlarının açıkça hiçe sayıldığı, geri dönüşü olmayan bir noktaya doğru ilerlemektedir"

Gazze Şeridi'nde İsrail tarafından vurulan çok sayıda UNRWA tesisinin ve ölen sivillerin "ikincil hasar" olamayacağını belirten Lazzarini, "Vurulan tesislerin çoğunda yaşlılar, ebeveynler ve çocuklar da dahil olmak üzere aileler vardı. Hepsinin üzerinde mavi bayrak taşıyan BM binaları olduğu açıkça belirtilmişti. UNRWA bu binaların koordinatlarını düzenli olarak çatışmanın taraflarıyla paylaşmaktadır. Bu acımasız savaş, tüm kuralların, sivillerin hayatlarının açıkça hiçe sayıldığı, geri dönüşü olmayan bir noktaya doğru ilerlemektedir. Bir kez daha insanlığın galip gelmesi ve hemen şimdi insani bir ateşkes yapılması çağrısında bulunuyorum" dedi.

Saldırılarda 200 kişi hayatını kaybetmişti

UNRWA'ya ait Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Fakhoora Okulu ile Tal Al-Zaatar Okulu'na İsrail güçleri tarafından düzenlenen saldırılarda çok sayıda kişi hayatını kaybetmişti. - NEW YORK