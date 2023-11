BM Genel Sekreteri: 'Hiçbir çatışmada görülmemiş sivil can kaybına tanık oluyoruz'

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in Gazze Şeridi'ne devam eden saldırılarına değinerek, "Genel sekreter olduğumdan bu yana hiçbir çatışmada görülmemiş sivil can kaybına tanık oluyoruz" dedi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD'nin New York kentindeki BM Genel Merkezi'nde gazetecilerin sorularını yanıtladı. İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına değinen Guterres, Gazze Şeridi'ndeki mevcut çatışmalarda binlerce çocuğun öldüğünün açık olduğunu aktararak, Yemen ve Suriye'deki çatışmalarda ise bu sayının yüzlerce olduğunu ifade etti. Guterres, "Genel sekreter olduğumdan bu yana hiçbir çatışmada görülmemiş sivil can kaybına tanık oluyoruz" ifadelerini kullandı. Filistin tarafından açıklanan can kaybı sayılarının doğruluğuna yönelik soru üzerine Guterres, "Açık olan şey, birkaç hafta içinde binlerce çocuğun öldürüldüğüdür" diye konuştu.

"Savaştan sonra Gazze'de sorumlulukları üstlenecek güçlendirilmiş bir Filistin otoritesinin önemli olduğuna inanıyorum"

Çatışmaların sona ermesinin ardından bu trajediyi bir fırsata dönüştürebilmenin önemli olduğunu vurgulayan Guterres, "Bunun mümkün olabilmesi için savaştan sonra kararlı ve geri dönülmez bir şekilde iki devletli bir çözüme doğru ilerlememiz şarttır. Aynı zamanda savaştan sonra Gazze'de sorumlulukları üstlenecek güçlendirilmiş bir Filistin otoritesinin önemli olduğuna inanıyorum" dedi. Guterres, insani ateşkesin; insani yardımlar için sınırsız erişim, esirlerin serbest bırakılması, uluslararası insancıl hukuk ihlallerine son verilmesi ve sivillerin korunmasının yanı sıra çok önemli bir ilk adım olduğunu açıkladı.

"Farklı ülkelerin, farklı oluşumların işbirliği yapacağı çok paydaşlı bir yaklaşıma ihtiyacımız var"

Gazze Şeridi'nde BM'nin yönetiminin bir çözüm olduğunu düşünmediğini belirten Guterres, "Bence farklı ülkelerin, farklı oluşumların işbirliği yapacağı çok paydaşlı bir yaklaşıma ihtiyacımız var. İsrail için güvenliğinin ana garantörü elbette ABD'dir. Filistinliler için ise komşu ülkeler ve bölgedeki Arap ülkeleri çok önemli. Dolayısıyla herkesin bir araya gelerek, güçlendirilmiş bir Filistin yönetiminin Gazze'de sorumluluk üstlenmesine imkan tanıyacak bir geçiş süreci için gerekli koşulları oluşturması, ardından da buna dayalı olarak benim de defalarca altını çizdiğim ilkeler temelinde iki devletli bir çözüme kararlı ve geri döndürülemez bir şekilde ilerlemesi gerekmektedir" dedi. - NEW YORK