BM Genel Sekreteri: Haiti halkını unutamayız, dünya harekete geçmeli

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Haiti'deki insani durumun korkunç boyutlara ulaştığını belirterek, uluslararası topluma yardım çağrısında bulundu. Guterres, Haiti polisine destek verilmesi ve siyasi çözüm için harekete geçilmesi gerektiğini vurguladı.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Haiti halkını unutamayız, dünya harekete geçmeli." dedi.

Guterres, Haiti'ye düzenlediği resmi ziyaretin ardından New York'taki BM binasında basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Haiti halkının "bir kabus" içinde yaşamaya mahkum edildiğini ifade eden Guterres, ülkedeki insani durumun korkunç boyutlara geldiğini dile getirdi.

Guterres, çetelerin Haiti halkını ele geçirdiğini, şiddet ve istikrarsızlığın önüne geçmek için adım atılması gerektiğini vurguladı.

İlk olarak Haiti halkının insani yardım ihtiyaçlarının giderilmesi gerektiğinin altını çizen Guterres, uluslararası topluma yardım çağrısında bulundu.

Guterres, diğer önemli bir hususun ise Haiti polisine destek verilmesi olduğunu belirterek, "BM Güvenlik Konseyi üyeleri ve katkı sağlayan tüm ülkelere Haiti Ulusal Polisi'ne destek vermek için çok uluslu bir gücü kurmaları çağrıda bulunuyorum." ifadelerini kullandı.

Söz konusu çok uluslu gücün BM'nin siyasi ya da askeri gücü olmayacağının altını çizen Guterres, üye ülkeler tarafından oluşturulan "dirençli bir güvenlik gücünün" Haiti polisine destek sağlayacağını kaydetti.

Guterres, son olarak siyasi çözüm için tüm sosyal ve siyasi aktörlerin harekete geçmesi gerektiğini dile getirerek, "Haiti halkını unutamayız, dünya harekete geçmeli." diye konuştu.

Haiti'deki şiddet olayları

Haiti'deki toplumsal huzursuzluk, Temmuz 2021'deki Devlet Başkanı Jovenel Moise suikastı, aynı yıl ağustosta 2 bin 200'den fazla kişinin ölümüne ve on binlerce evin yıkılmasına yol açan 7,2 büyüklüğündeki deprem, enflasyon, kolera vakaları, kaçırma olayları ve şiddetin artmasıyla son yıllarda önemli ölçüde derinleşti.

Ülkede silahlı grupların çatışmaları nedeniyle Nisan 2022'den bu yana yüzlerce kişi yaşamını yitirdi.

Enflasyonun son yılların en yüksek seviyesine ulaştığı ülkede, nüfusun yüzde 40'ı gıda yardımlarına bağımlıyken, kronik hale gelen çete çatışmaları da yüzlerce kişinin ölümüne ve binlercesinin yerinden edilmesine yol açtı.

BM raporunda başkent Port-au-Prince'teki güvenlik sorunlarının, savaştaki bir ülkenin seviyesine ulaştığı belirtilmişti.

Silahlı çete üyelerinin, bölgelerini genişletmek için birbiriyle mücadele ettiği aktarılan raporda, çetelerin birbiriyle ve polisle aralarındaki çatışmaların çok sayıda sivilin ölümüne neden olduğu vurgulanmış, Haitililerin ülkedeki durum nedeniyle son 10 yıldaki en kötü insani krizlerden biriyle karşı karşıya oldukları ifade edilmişti.