BM Genel Sekreteri Guterres, Yunanistan'daki Göçmen Faciasını Dehşetle Karşıladı

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Yunanistan'ın Mora Yarımadası açıklarında, düzensiz göçmenleri taşıyan balıkçı teknesinin alabora olduğuna ilişkin haberleri dehşetle karşıladığı bildirildi.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Söz konusu olayın kadın, erkek ve çocuklardan oluşan çok sayıda can kaybına yol açtığını belirten Dujarric, "Genel Sekreter göçmenler teknesinin alabora olduğuna dair haberleri dehşetle karşıladı. Kendisi, daha iyi bir hayat arayışında olan herkesin onur ve güvenliğe ihtiyacı olduğunu vurguluyor. Bu, tüm üye ülkelerin bir araya gelerek düzenli ve güvenli yollar oluşturması ve hayat kurtarmak için kapsamlı eyleme geçmesi gerektiğinin bir örneğini daha teşkil ediyor." ifadesini kullandı.

Dujarric, mültecilerin çıkış yaptığı ve ulaşmaya çalıştığı ülkelerin birlikte çalışmasının şart olduğunu vurgulayarak, güçlü liderlik ve siyasi cesaret ile kararlılığın gerekli olduğunu dile getirdi.

Balıkçı teknesinin alabora olması

Yunanistan'ın Mora Yarımadası açıklarında, düzensiz göçmenleri taşıyan balıkçı teknesinin alabora olması sonucu 78 kişi hayatını kaybetmişti.

"Yunanistan'da yılın en ölümcül göçmen faciası" olarak görülen ve uluslararası sularda meydana gelen olayda, 100'den fazla kişi kurtarılmıştı

Kurtarılan göçmenler, Kalamata Limanı'na götürülmüştü.

Yunan Sahil Güvenlik birimleri, kurtarılan göçmenlerin can yeleği gibi güvenlik ekipmanı giymediğini açıklamıştı.