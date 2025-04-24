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BM Genel Sekreteri Guterres: Türk Devleti ve Halkıyla Tam Dayanışma İçindeyiz

BM Genel Sekreteri Guterres: Türk Devleti ve Halkıyla Tam Dayanışma İçindeyiz
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Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İstanbul'da meydana gelen depremlerle ilgili olarak, Türk devleti ve halkıyla dayanışma içinde olduklarını açıkladı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İstanbul'da meydana gelen depremlerin ardından "Bu zor zamanlarda Türk devleti ve halkıyla tam dayanışma içindeyiz" açıklamasında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM binasında basın toplantısı düzenledi. Konuşmasına İstanbul'da meydana gelen depremlere değinerek başlayan Guterres, "Bu zor zamanlarda Türk devleti ve halkıyla tam dayanışma içindeyiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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