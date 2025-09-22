Haberler

BM Genel Sekreteri Guterres'ten Kritik Açıklama: İlkeler Saldırı Altında

BM Genel Sekreteri Guterres'ten Kritik Açıklama: İlkeler Saldırı Altında
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM'nin 80'inci yıl dönümünde yaptığı konuşmada, BM ilkelerinin dünya genelinde ciddi bir saldırıya uğradığını vurguladı. Guterres, Gazze, Ukrayna ve Sudan'da sivillerin hedef alındığını ve uluslararası hukukun ihlal edildiğini belirtti.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, "BM ilkeleri daha önce hiç olmadığı kadar saldırı altında" dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM'nin 80'inci yıl dönümü nedeniyle Genel Kurul'da yapılan toplantıda konuştu. Guterres, BM'nin kurucularının, 2'nci Dünya Savaşı gibi büyük bir savaşı gördüklerini belirterek, "Barış, en cesur, en pratik ve en gerekli arayıştır. BM'yi kurarken olağanüstü bir şey yarattılar" ifadelerini kullandı.

BM ilkelerinin daha önce hiç olmadığı kadar saldırı altında olduğunu vurgulayan Guterres, "Gazze'de, Ukrayna'da, Sudan'da ve ötesinde siviller hedef alınıyor ve uluslararası hukuk çiğneniyor" diye konuştu.

BM'nin küresel sorunların ortadan kaldırılmasında bazı başarılara öncülük ettiğinin altını çizen Guterres, "İlerlemenin tek yolu birlikte olmaktır. Birlikte açıklık, cesaret ve inançla yükselelim ve barış vaadini gerçekleştirelim" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Türkiye güzeli İdil Bilgen, ABD'de cerrahi asistanlık eğitimine başladı

Bingöl'e atanan Türkiye güzeli kariyerinde yeni bir yol seçti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şahan Gökbakar'dan Hasancan Kaya'ya olay cevap

Hasancan'ın programda kullandığı söz Şahan'ı kızdırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.