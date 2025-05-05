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BM Genel Sekreteri Guterres'ten İsrail'in Gazze Planına Uyarı

BM Genel Sekreteri Guterres'ten İsrail'in Gazze Planına Uyarı
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BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını genişletme planının daha fazla sivil ölümüne ve yıkıma yol açacağı uyarısında bulundu. Guterres, Gazze'nin gelecekteki bir Filistin devletinin parçası olması gerektiğini vurgulayarak derhal ateşkes çağrısı yaptı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını genişletme planının daha fazla ölüm ve yıkıma yol açacağı uyarısında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında Genel Sekreter Antonio Guterres'in, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını genişletme planının çok daha fazla sayıda sivilin hayatını kaybetmesine ve yıkımın daha da artmasına yol açacağı uyarısında bulunduğunu söyledi. Haq, "Genel Sekreter, bu kritik dönemde öncelikli olanın, daha fazla sivil ölüm ve yıkım değil, şiddetin derhal sona ermesi olduğunu düşünüyor" dedi.

Haq, Genel Sekreterin, Gazze'nin gelecekteki bir Filistin devletinin ayrılmaz bir parçası olduğunu ve öyle kalması gerektiğini yinelediğini aktararak, "Genel Sekreter İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını genişletme planını alarm verici olarak değerlendiriyor" ifadelerini kullandı.

Haq, Guterres'in, Gazze'de derhal ve kalıcı bir ateşkes sağlanması çağrısını sürdürdüğünü de vurgulayarak, aynı zamanda tüm esirlerin de gecikmeksizin ve koşulsuz olarak serbest bırakılması gerektiğini savunduğunu hatırlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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