BM Genel Sekreteri Guterres, Mali'daki saldırıyı kınadı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 10 Haziran (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Sözcüsü Stephane Dujarric, Guterres'in Mali'deki BM misyonu devriyesine düzenlenen ve bir barış gücü askerinin ölümüne yol açan saldırıyı şiddetle kınadığını söyledi.

Dujarric Cuma günü yaptığı açıklamada, "Genel Sekreter, Birleşmiş Milletler barış güçlerini hedef alan saldırıların uluslararası hukuk uyarınca savaş suçu teşkil edebileceğini hatırlatıyor" dedi.

Dujarric, Guterres'in Mali'deki geçiş dönemi yetkililerine yaptığı çağrıda, saldırının faillerinin tespit edilerek hızla adalete teslim edilmeleri için hiçbir çabadan kaçınmamalarını istediğini de sözlerine ekledi.

Açıklamaya göre, Cuma günü Timbuktu bölgesindeki Ber'de bulunan misyon üssüne 7 kilometre uzaklıkta bulunan Mali'deki BM Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu'na bağlı bir devriyeye yönelik el yapımı bir patlayıcı ve doğrudan hafif silah ateşiyle saldırı düzenlendi.

Açıklamada, "Genel Sekreter, Mali halkını desteklemek üzere son derece zorlu koşullarda görevlerini yerine getirmeye devam eden barış gücü askerlerinin kararlılığını ve cesaretini takdirle karşılamaktadır" denildi.