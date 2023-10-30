BM Genel Sekreteri Guterres, iklim krizine dikkat çekti

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Nepal'in Himalaya bölgesini ziyaret ederek iklim krizinin etkilerinin arttığına dikkat çekti. Guterres, buzulların erimesi ve sellerin toplumu etkilemesi konusunda önlem alınması gerektiğini vurguladı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, iklim krizinin etkilerinin giderek arttığına işaret ederek "Bu deliliği durdurmalıyız." çağrısı yaptı.

Guterres, Nepal Başbakanı Pushpa Kamal Dahal'ın daveti üzerine Nepal'in Himalaya bölgesini ziyaret etti.

Sosyal medya platformu X üzerinden açıklama yapan Guterres, Himalayalar'daki buzulların "rekor seviyede" eridiğine dikkati çekerek "Sıcaklık artışını 1,5 derecede sınırlandırmalıyız. Buzullar eriyor ve bunun geri dönüşü yok. BM'nin iklim planı doğrultusunda ilerlemeliyiz." ifadelerini kullandı.

Guterres, seller ve heyelanların bölgedeki toplumu ciddi şekilde etkilediğini belirterek iklim krizine ilişkin "Bu deliliği durdurmalıyız." dedi.

Everest Dağı'na giden Guterres, bu dağın eteklerinden, iklim değişikliğinin Himalayalar üzerindeki "korkunç etkisine bizzat şahit olduğunu" kaydetti.

Guterres, Nepal Başbakanı ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Nepal ve iklim problemlerinden muzdarip olan diğer ülkelere yapılan desteklerin artırılması gerektiğini vurguladı.

BM Genel Sekreteri Guterres, 1 Ocak 2017'de göreve gelmesinden bu yana ilk kez Nepal'i ziyaret etti.