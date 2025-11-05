BM Genel Sekreteri Guterres: Gazze Yönetimi Güvenlik Konseyi'nden Onay Almalı

(ANKARA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze için kurulacak her türlü yönetim yapısının meşru bir yetkiyle hareket edebilmesi için BM Güvenlik Konseyi'nden onay alması gerektiğini söyledi.

Guterres, dün Doha'daki Dünya Sosyal Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, "Bize göre, Gazze'de kurulacak her türlü yönetim organı, Güvenlik Konseyi'nin yetki verdiği bir meşruiyete sahip olmalıdır" dedi. BM Genel Sekreteri, ayrıca yerel Filistin polis güçlerinin eğitilmesi ve geçiş sürecinin sonunda Gazze ile işgal altındaki Batı Şeria'nın Filistin Yönetimi çatısı altında yeniden birleşmesi gerektiğini vurguladı.

Gazze'de yoğun bombardıman

Öte yandan sahada ateşkesin yürürlüğe girmesine rağmen yerel muhabirlerin aktardığı bilgiye göre, İsrail güçleri Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'un doğusunda yoğun topçu bombardımanı, hava saldırıları ve yıkım operasyonlarını sürdürüyor.

Tel Aviv merkezli Walla haber sitesine göre, İsrail ordusu ayrıca gece boyunca Han Yunus'un doğusundaki bölgeleri havadan vurdu ve Bureij mülteci kampı yakınlarındaki bazı noktaları hedef aldı. Bölgeye yönelik medya ablukası nedeniyle uluslararası basın, Gazze'den yalnızca yerel muhabirler yoluyla haber alabiliyor.