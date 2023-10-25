BM Genel Sekreteri Guterres: Filistin halkının sıkıntıları Hamas'ın saldırılarını haklı gösteremez

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, dün Orta Doğu gündemiyle toplanan BM Güvenlik Konseyi'ne hitap etti. Guterres, "Filistin halkı 56 yıldır boğucu bir işgale maruz bırakılmaktadır. Ancak Filistin halkının sıkıntıları Hamas'ın korkunç saldırılarını haklı gösteremez" dedi.

BM Genel Sekreteri Guterres, BM Güvenlik Konseyi'nde İsrail-Filistin konusunda bir konuşma yaptı. Guterres, Gazze'deki savaşın bölgeye yayılma riski olduğunu vurgulayarak, "Orta Doğu'daki durum her geçen saat daha da vahim bir hal alıyor. Gazze'deki savaş şiddetleniyor ve tüm bölgeye yayılma riski taşıyor. Bölünmeler toplumları parçalıyor. Gerginlikler taşma tehdidi yaratıyor. Hamas'ın saldırılarının bir boşlukta gerçekleşmediğini kabul etmek de önemlidir. Filistin halkı 56 yıldır boğucu bir işgale maruz kalmaktadır. Topraklarının sürekli olarak yutulduğunu ve şiddetle boğuştuklarını; ekonomilerinin boğulduğunu; insanlarının yerlerinden edildiğini ve evlerinin yıkıldığını gördüler. İçinde bulundukları kötü duruma siyasi bir çözüm bulma umutları giderek yok oluyor. Ancak Filistin halkının sıkıntıları Hamas'ın korkunç saldırılarını haklı gösteremez. Bu korkunç saldırılar Filistin halkının toplu olarak cezalandırılmasını da haklı gösteremez. Böyle kritik bir anda, sivillere saygı gösterilmesi ve sivillerin korunması temel ilkesinden başlayarak, ilkeler konusunda net olmak hayati önem taşımaktadır" dedi.

"SAVAŞIN BİLE KURALLARI VARDIR"

Guterres, savaşın dahi kurallarının olduğunu tüm tarafların bu kurallara saygı duyması gerektiğinin altını çizerek, "Savaşın bile kuralları vardır. Tüm taraflardan uluslararası insancıl hukuk kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmelerini ve bunlara saygı göstermelerini; askeri operasyonları yürütürken sivillerin zarar görmemesi için sürekli özen göstermelerini; hastanelere saygı göstermelerini, korumalarını ve bugün 600 binden fazla Filistinlinin barındığı BM tesislerinin dokunulmazlığına saygı göstermelerini talep etmeliyiz. İsrail güçlerinin Gazze'ye yönelik amansız bombardımanı, sivil kayıpların seviyesi ve mahallelerin toptan yıkımı artmaya devam etmektedir ve bu durum son derece endişe vericidir. UNRWA'da çalışan ve son iki hafta içerisinde Gazze'ye yönelik bombardımanda hayatını kaybeden onlarca BM çalışanının yasını tutuyor ve onları saygıyla anıyorum" diye konuştu.

"ULAŞAN YARDIMLAR, İHTİYAÇ OKYANUSUNDA SADECE BİR DAMLA"

Guterres, insani yardımların Gazze'ye ulaşmaya başladığını ancak bunun yetersiz olduğuna dikkat çekerek, "Neyse ki nihayet Gazze'ye bir miktar insani yardım ulaşıyor. Ancak bu, ihtiyaç okyanusunda bir damla yardımdır. Ayrıca Gazze'deki BM yakıt stoklarımız da birkaç gün içinde tükenecek. Bu da başka bir felaket olur. Yakıt olmadan yardım ulaştırılamaz, hastanelere elektrik verilemez ve içme suyu arıtılamaz, hatta pompalanamaz. Gazze halkının ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde sürekli yardıma ihtiyacı var. Bu yardımlar herhangi bir kısıtlama olmaksızın ulaştırılmalıdır. Tehlikeli koşullar altında çalışan ve ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırmak için hayatlarını riske atan Gazze'deki BM meslektaşlarımızı ve insani yardım ortaklarımızı selamlıyorum. Onlar bir ilham kaynağıdır" dedi.