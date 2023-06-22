BM Genel Sekreteri Guterres, Filistin'deki Şiddetten Derin Rahatsızlık Duyuyor

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 22 Haziran (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, Guterres'in işgal altındaki Filistin topraklarında devam eden şiddet ve can kayıplarından derin rahatsızlık duyduğunu söyledi.

Haq Çarşamba günü yaptığı açıklamada, "Genel Sekreter terör eylemleri de dahil olmak üzere sivillere yönelik her türlü şiddet eylemini kınıyor" dedi.

Açıklamada, "Gerilimin azaltılması ve daha fazla tırmanmasının önlenmesi hayati önem taşıyor" ifadesi yer aldı.

BM Sözcüsü, İsrail'in sivil halkı tüm şiddet eylemlerine karşı koruması ve faillerden hesap sorulmasını sağlaması gerektiğini söyledi.

Sözcü, İsrail'in, orantılı güç kullanımı ve askeri operasyonlar sırasında sivillerin zarar görmemesi için mümkün olan tüm tedbirlerin alınması da dahil olmak üzere uluslararası insani hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine uyması gerektiğini ifade etti.

Haq, "Sonuç olarak, yalnızca anlamlı bir siyasi sürece geri dönülmesi ve işgalin sona erdirilmesiyle bu yıkıcı şiddet döngüsüne ve anlamsız can kayıplarına bir son verilebilir" yorumunu yaptı.