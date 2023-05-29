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BM Genel Sekreteri Guterres, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti

BM Genel Sekreteri Guterres, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti

Dünya Haberleri

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Yüksek Seçim Kurulunun geçici sonuçlarına göre göreve yeniden seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.

NEW Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Yüksek Seçim Kurulunun geçici sonuçlarına göre göreve yeniden seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, yazılı açıklamasında, "Genel Sekreter, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak yeniden seçilmesinden ötürü tebrik ediyor. (Guterres), Türkiye ile BM arasındaki işbirliğinin daha da güçlendirilmesini dört gözle bekliyor." ifadelerine yer verdi.

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Kaynak: AA / Tuğçenur Akgün - Dünya

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