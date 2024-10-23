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BM Genel Sekreteri Guterres, BRICS Zirvesi'ne Katılmak Üzere Kazan'a Gitti

BM Genel Sekreteri Guterres, BRICS Zirvesi'ne Katılmak Üzere Kazan'a Gitti
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Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, BRICS Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Rusya'nın Kazan şehrine ulaştı ve havaalanında geleneksel bir şekilde karşılandı.

BİRLEŞMİŞ Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, BRICS Liderler Zirve'sine katılmak üzere Rusya'nın Kazan şehrine ulaştı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "BM Genel Sekreteri Antonio Guterres Kazan'a geldi. Havaalanında, uzun süredir devam eden Rus ve Tatar geleneklerine uygun olarak sıcak bir şekilde karşılandı. Onur konuğu olan Genel Sekreter'e meşhur Rus ekmeği ve tuz ikram edildi" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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